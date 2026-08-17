En medio del interés del Al-Hilal y de los gigantes de la Premier League: el Chelsea fija un precio astronómico para vender a su estrella

El club Chelsea ha fijado un nuevo precio para desprenderse de su extremo portugués Pedro Neto, después de que Manchester City, Arsenal y Tottenham hayan mostrado interés en el jugador durante el actual mercado de fichajes de verano.

Neto, de 26 años, ha disputado más de 100 partidos con el Chelsea desde su traspaso procedente del Wolverhampton por 54 millones de libras esterlinas en 2024.

Teniendo en cuenta el importe de su fichaje, quizá Neto no ha ofrecido el rendimiento esperado en Stamford Bridge, aunque anotó cerca de diez goles la temporada pasada, si bien fue en 52 partidos.

El Chelsea se ha mostrado abierto a las ofertas presentadas por Neto tras incorporar a la plantilla del equipo este verano a los jugadores ofensivos Morgan Rogers, Geovany Quenda y Emmanuel Emega.

El nombre del Manchester City se ha vinculado con fuerza al extremo portugués, ya que el entrenador Enzo Maresca estaba deseoso de reunirse con un jugador al que dirigió durante su etapa al frente del Chelsea.

También se cree que el Arsenal está interesado en Neto, un jugador cuyo nombre se vinculó con los gunners cuando estaba en el Wolverhampton, todo ello tras fracasar en su intento de fichar a la estrella de Brasil Vinícius Júnior del Real Madrid.

Al mismo tiempo, el Tottenham ha presentado una oferta para incorporar a Neto en su afán por continuar con su impresionante gasto bajo la dirección del nuevo entrenador Roberto De Zerbi.

Se creía que el Chelsea valoraba a Neto en unos 70 millones de libras esterlinas, pero el diario "Daily Mail" afirma que la dirección de Stamford Bridge quiere ahora cerca de 100 millones de libras esterlinas para dar el visto bueno a su salida.

El Chelsea elevó su precio de venta después de que el nombre de Pedro se vinculara con fuerza a un traspaso al club saudí Al-Hilal, hasta el punto de que los informes aseguraron que ya había acordado los términos personales relativos al traspaso.