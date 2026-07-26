En medio del interés de los gigantes de Europa: el PSG fija el precio de su estrella

El senegalés Ibrahim Mbaye, estrella del Paris Saint-Germain de tan solo 18 años, es uno de los jóvenes más solicitados en el actual mercado de fichajes de verano.

Según la cadena RMC Sport, los clubes Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Chelsea se han interesado recientemente por la situación del extremo del Paris Saint-Germain.

El club parisino no ha descartado por completo su salida, pero no contemplará negociaciones a menos que reciba una oferta excepcional.

Los informes apuntan a que la directiva del Paris Saint-Germain valora a su joven estrella en más de 50 millones de euros, lo que se considera una prueba de su gran confianza en el potencial del jugador.

Ibrahim Mbaye se incorporó recientemente a la agencia Gestifute, de Jorge Mendes, que representa a varios jugadores del Paris Saint-Germain, entre ellos Warren Zaïre-Emery, João Neves y Vitinha, lo que ha aumentado las especulaciones sobre el futuro del joven internacional senegalés.

Cabe recordar que Mbaye no ha gozado de plenas oportunidades en el Paris Saint-Germain, debido a la presencia de numerosos jugadores en la línea ofensiva del equipo francés, como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Bradley Barcola.



