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Mientras los nombres de los entrenadores van cayendo de los banquillos de la Ligue 1, Luis Enrique sigue dirigiendo con firmeza al París Saint-Germain y se ha convertido en la única excepción en un campeonato en el que la estabilidad se ha vuelto un bien escaso.

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Luis Enrique se ha convertido en el único entrenador de la Ligue 1 que conserva su puesto desde la temporada pasada, tras la destitución de Franck Haise en el Stade Rennais. El técnico español prosigue así su andadura en el París Saint-Germain, cuyo banquillo asumió en el verano de 2023 después de haber dirigido al Barcelona.

Según el medio francés «Foot Mercato», lo singular de este dato va más allá de la mera continuidad de Luis Enrique en el cargo, ya que la estadística no incluye a los técnicos de los dos recién ascendidos, Patrick Videira, entrenador del Le Mans, y Stéphane Dumont, técnico del Troyes, pese a que ambos siguen al frente de sus equipos desde la pasada campaña en la Ligue 2.

Estas cifras reflejan la magnitud de la inestabilidad que viven los banquillos en Francia: algunos entrenadores optaron por emprender nuevas aventuras, como Pierre Sage, Olivier Pantaloni y Alexandre Dujeux, mientras que otros se vieron obligados a marcharse, entre ellos Franck Haise, Habib Beye, Sébastien Pocognoli y Didier Digard.

El campeonato también ha registrado otros cambios por el fin de contratos o por giros en los proyectos deportivos de los clubes, de modo que Luis Enrique queda como la única cara de la continuidad entre los entrenadores de la temporada pasada, en un panorama que evidencia la fragilidad del oficio y la creciente presión dentro del fútbol francés.

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Una cascada de lesiones trastoca los planes del PSG

Más allá de la estabilidad en el banquillo, Luis Enrique afronta un reto distinto en el París Saint-Germain, después de que el club anunciara la baja de su lateral portugués Nuno Mendes para el partido ante el Lorient, previsto para el sábado, por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

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El club explicó en un comunicado oficial que el jugador sigue un programa de readaptación individual, tras haberse entrenado en solitario el viernes por la mañana como medida de precaución para evitar que su dolencia se agrave, y que volverá a los entrenamientos con el grupo la próxima semana si la recuperación avanza según lo previsto.

Mendes tiene opciones de llegar al duelo contra el Toulouse, aunque su regreso podría aplazarse hasta el partido ante el Aston Villa, programado para el martes 8 de diciembre en la Liga de Campeones, si no está al cien por cien. El lateral portugués ha disputado 9 partidos esta temporada en todas las competiciones, sin marcar ni dar ninguna asistencia.

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Los problemas del conjunto parisino no se limitan a Mendes, ya que el club informó de que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia continúa con su tratamiento, mientras que el francés Désiré Doué se someterá a una operación en los próximos días tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

Estos nombres se suman a la lista de bajas, en la que figura Alessandro Longoni, lo que aumenta la presión sobre el cuerpo técnico, sobre todo por el impacto previsto de la larga ausencia de Kvaratskhelia y Doué, una situación que abre la puerta a un posible refuerzo de la delantera en el mercado de invierno.

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Hakimi y Mendes: soluciones ofensivas desde dentro

Ante la reducción de las opciones en ataque, Luis Enrique no parece tener prisa por recurrir al mercado y prefiere explorar los recursos de su propia plantilla, aunque eso suponga utilizar a algunos jugadores en posiciones distintas.

Sobre la posibilidad de recurrir a Nuno Mendes y Achraf Hakimi en funciones ofensivas, el técnico español afirmó: "Nuno Mendes ya ha jugado de extremo, y Achraf Hakimi actúa la mayor parte del tiempo con un papel ofensivo. Siempre intentamos mejorar al equipo sin necesidad de fichar, porque todavía no hemos llegado al mercado de invierno".

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Luis Enrique insistió en su confianza en la capacidad de sus jugadores para superar la situación actual: "Somos un cuerpo técnico que busca soluciones. Quizá vosotros tengáis dudas, pero sabemos que los jugadores son capaces de afrontar estas situaciones, y son ellos quienes dan la respuesta sobre si estas soluciones funcionan o no".

El París Saint-Germain lidera la Ligue 1 con tres puntos de ventaja sobre el Paris FC, que está firmando unos resultados llamativos a las órdenes de su entrenador Liam Rosenior. Luis Enrique se enfrenta así a una ecuación complicada: mantener el liderato y seguir compitiendo pese al aumento de las bajas y la escasez de alternativas.