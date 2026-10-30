En el momento en que las pantallas chinas cerraron sus puertas al Real Madrid a causa de la crisis de Kylian Mbappé, el Barcelona se encontró como el mayor beneficiado de la división en la decisión del veto en Pekín, asegurándose la continuidad de su presencia ante cientos de millones de aficionados chinos.

El diario "Mundo Deportivo" reveló los detalles del nuevo acuerdo sobre el mapa de emisión de LaLiga española en China, días después de la polémica que desató Mbappé al calificar al difunto líder chino Mao Zedong de "dictador", unas declaraciones que le costaron a él y al Real Madrid numerosos contratos de patrocinio y una disculpa oficial que fue rechazada.

El periódico español afirmó que los esfuerzos del presidente de LaLiga, Javier Tebas, con el embajador chino en España lograron reducir las pérdidas e impidieron un veto total, lo que derivó en dos decisiones contradictorias por parte de las dos plataformas propietarias de los derechos.

El Barcelona se salva y el Madrid paga el precio

La primera plataforma, el grupo "China Media", propietario del canal oficial CCTV, tomó la decisión más drástica al suspender temporalmente la emisión de todos los partidos de LaLiga española, al considerar que las declaraciones de Mbappé eran "ofensivas para el pueblo chino y sobrepasaban los límites de la libertad de expresión", y rechazó las disculpas del jugador y de su club.

Un representante del grupo chino dijo en un mensaje de advertencia: "Escucharemos sus palabras, pero vigilaremos de cerca sus actos".

En cuanto a la segunda plataforma, la empresa Migu, perteneciente al gigante de las telecomunicaciones China Mobile y propietaria de los derechos de LaLiga hasta el año 2030, optó por una vía selectiva que favorece directamente al Barcelona.

La empresa anunció que seguirá emitiendo "toda la competición, a excepción de los partidos en los que participe el Real Madrid".

Esto significa en la práctica que los partidos del Barcelona y del resto de clubes de LaLiga seguirán estando disponibles para el espectador chino a través de la plataforma Migu, mientras que solo se vetarán los partidos del Real Madrid, tanto en la liga como en las demás competiciones que emite la plataforma.

Con esta decisión, el Barcelona se convierte en el único de los grandes que sale con las menores pérdidas del terremoto Mbappé, ya que conservará su enorme presencia comercial y de masas en el mercado asiático, en un momento en el que su rival tradicional desaparecerá de las pantallas, lo que otorga al club catalán una ventaja comercial y mediática inesperada en plena crisis.