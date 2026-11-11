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Muhammad Sharaf Eldeen
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En medio de una tormenta de bajas: la alineación prevista de Francia en el duelo ante Italia

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La selección francesa visita a su homóloga italiana la noche del jueves, en el estadio de San Siro de la ciudad de Milán, en un encuentro muy esperado dentro de la quinta jornada de la competición del Grupo 1 del Nivel 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA.

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Los Bleus encabezan la clasificación del grupo y se acercan a sellar su pase a los cuartos de final.

La cadena "RMC Sport" reveló la alineación prevista de la selección de Francia ante Italia, que estará marcada por la ausencia del capitán Kylian Mbappé, con la apuesta por Désiré Doué en la posición de delantero centro y, por detrás, la dupla formada por Bradley Barcola y Michael Olise, mientras que Rayan Cherki asumirá la labor de generar el juego.

La alineación prevista es la siguiente:

Portería: Mike Maignan.

Línea defensiva: Adrien Truffert, Jérémy Jacquet o Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Malo Gusto.

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Centro del campo: Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki.

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Línea de ataque: Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise.

La ausencia de Mbappé llega tras confirmarse que no está en condiciones de participar, ya que Zidane anunció durante la rueda de prensa que el capitán de la selección francesa se perderá el duelo ante Italia después de sentir unas leves molestias musculares, subrayando que el cuerpo técnico no quiere arriesgarse a que la lesión se agrave, y expresando su deseo de recuperarlo para el partido ante Turquía el domingo.

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Mbappé se pierde así un nuevo partido con la selección francesa, después de haberse ausentado en los tres encuentros anteriores a raíz de su lesión en la rodilla izquierda durante el choque ante Turquía el pasado 25 de septiembre.

Las ausencias de Francia no se limitan a Mbappé, ya que Zidane también perdió los servicios de Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram y Pierre Kalulu por lesión, además de la baja de varios otros jugadores, entre ellos Ousmane Dembélé, William Saliba y Jules Koundé.

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El cuerpo técnico convocó a Senny Mayulu, jugador del París Saint-Germain, a la selección absoluta para suplir la ausencia de Tchouaméni, después de que estuviera previsto que se incorporara a la selección sub-21, mientras que Elye Junior Crupi fue convocado para suplir a Thuram, y Saël Kumbedi en lugar de Kalulu.

El duelo tiene una gran importancia para la selección francesa, que encabeza el Grupo 1 con 10 puntos en cuatro partidos, tras cosechar tres victorias y un empate, mientras que la selección italiana ocupa el segundo puesto con 7 puntos, y la selección de Bélgica es tercera con 6 puntos, en tanto que Turquía cierra la clasificación sin puntos.

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La selección francesa se asegura el pase a los cuartos de final en caso de evitar la derrota ante Italia, y también sella el liderato del grupo y la clasificación en caso de victoria, mientras que puede avanzar igualmente en caso de derrota, si Bélgica no logra vencer a Turquía.

El partido de ida entre Francia e Italia había terminado con empate 1-1, en el encuentro disputado en el Stade de France, después de que Olise adelantara a los locales, antes de que Alessandro Bastoni empatara para la selección italiana.

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La última victoria de la selección italiana sobre Francia se remonta al 6 de septiembre de 2024, cuando logró un triunfo por 3-1 en el estadio "Parc des Princes" de París, en el partido inaugural del recorrido de ambas selecciones en la Liga de Naciones de la UEFA.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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