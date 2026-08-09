En medio de rumores y movimientos misteriosos: Cristiano Ronaldo se burla de la noticia de su boda

La noticia sobre la boda del astro portugués Cristiano Ronaldo con su prometida Georgina Rodríguez desató una gran polémica, ya que miles de aficionados acudieron a las calles de Funchal, en Madeira, el pasado sábado, creyendo que la ceremonia de la boda se celebraría realmente.

Sin embargo, al final se comprobó que se trataba de la boda de otra pareja, mientras que la reacción del propio Ronaldo añadió un toque de ironía a la historia.

La estrella del Al Nassr saudí interactuó con una publicación del periódico "Jornal da Madeira" en "Instagram", utilizando un emoji que expresa una risa intensa, un año después de anunciar su compromiso con Georgina, a quien conoció en 2016.

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Por su parte, su hermana Elma Aveiro se tomó el asunto con mayor seriedad, preguntándose a través de la misma plataforma: "¿Por qué esta gente cree que Ronaldo se va a casar sin anunciarlo él mismo nunca?".

Ronaldo había mencionado anteriormente que su boda no sería un evento multitudinario, señalando que Georgina prefiere celebrar una ceremonia íntima, lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre la posibilidad de celebrar una boda secreta lejos de los focos, según la cadena francesa "RMC".

A pesar de ello, algunas especulaciones en Madeira siguen apuntando a que la boda de Ronaldo y Georgina podría celebrarse durante el verano actual, y quizás en los próximos días.

Estos rumores aumentaron después de que algunos informes revelaran la reserva de 25 taxis con las ventanas tintadas, mientras que otras fuentes indicaron que la boda podría celebrarse "la próxima semana".

Así, las escenas de aglomeración de aficionados en las calles de Funchal podrían repetirse durante el próximo fin de semana, pero esta vez queda la pregunta: ¿serán realmente los novios Ronaldo y Georgina, o Madeira celebrará la boda de una nueva pareja de desconocidos?