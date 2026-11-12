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Loai Mohamed
Traducido por

En medio de los rumores sobre Pochettino, el Manchester United resuelve el futuro de Carrick con una decisión definitiva

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El futuro de Michael Carrick con el Manchester United ya está decidido, mientras algunos informes periodísticos revelaron que la dirección del club ha alcanzado un acuerdo inicial con el argentino Mauricio Pochettino para asumir las riendas del equipo, en medio del descenso de resultados durante la presente temporada.

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El periodista italiano Fabrizio Romano reveló este jueves por la mañana que el Manchester United ya ha tomado la decisión de destituir a Carrick, de 45 años, tras el decepcionante arranque del equipo.

Carrick había asumido la dirección técnica del equipo con un contrato permanente al inicio de la presente temporada, después de haberlo dirigido de forma interina hasta ocupar la tercera posición en la Premier League durante la pasada campaña, pero los resultados han caído de forma drástica desde el comienzo de la nueva temporada.

El Manchester United atraviesa un momento difícil, ya que ocupa el decimoctavo puesto en la Premier League, por debajo de la línea de descenso, y se sitúa además en el decimoséptimo lugar de 36 equipos en la Liga de Campeones de Europa, sin que se aprecien señales claras de mejora en los resultados durante las últimas semanas.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
W
W
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W
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2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
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L
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W
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
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4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
W
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L
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
L
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6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
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D
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
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8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
L
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L
D
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
W
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D
L
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
D
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D
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
L
W
W
W
D
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
D
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13
HullHullHUL
102531111011
L
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14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
L
D
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W
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
D
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W
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
W
L
D
L
L
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
L
W
L
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
D
L
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19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
W
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20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
L
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L
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Champions League
UEFA Europa League
Descenso

Acuerdo con Pochettino: el obstáculo de la cláusula de rescisión

Según los informes, el Manchester United ha alcanzado un acuerdo preliminar con Pochettino para asumir el cargo de director técnico, mientras que algunos detalles siguen en discusión entre las dos partes.

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El entrenador argentino está vinculado a un contrato con la Federación Estadounidense de Fútbol hasta mediados de 2030, y su contrato incluye una cláusula de rescisión cuyo valor asciende a cerca de 7 millones de libras esterlinas, lo que equivale a casi 9 millones de euros, que el club inglés deberá negociar con la federación estadounidense.

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El Manchester United trabaja además en llegar a un acuerdo con Pochettino sobre los miembros de su cuerpo técnico, en un momento en el que se espera que las negociaciones con la federación estadounidense se aceleren durante las próximas veinticuatro horas.

Y pese al deseo de la directiva del United de que el entrenador argentino llegue a Old Trafford lo antes posible, es consciente de su compromiso con su actual misión al frente de la selección estadounidense, que se prepara para disputar dos partidos ante Haití durante el presente parón internacional.

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Las previsiones apuntan a que Pochettino podría asumir las riendas del Manchester United antes del enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield el 22 de noviembre, después de que la mayoría de los jugadores del equipo regresen al club para el próximo jueves.

Una reunión en Mónaco selló el destino de Carrick

El movimiento hacia el cambio del cuerpo técnico llegó tras una reunión que mantuvieron Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United, y Jason Wilcox, director deportivo, con Jim Ratcliffe, copropietario del club, en la ciudad de Mónaco el miércoles, para revisar el irregular arranque de temporada del equipo.

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Carrick había recibido una última oportunidad para continuar tras la abultada derrota ante el Bournemouth por 3-0 en el estadio de Old Trafford el mes pasado, pero los indicios dentro del club se inclinan ahora por realizar un cambio en la dirección técnica.

En caso de cerrarse el fichaje, Pochettino se convertirá en el octavo entrenador permanente del Manchester United desde la retirada de Sir Alex Ferguson hace 13 años, mientras que Carrick buscará una nueva experiencia después de haber dirigido al Middlesbrough en la Segunda División inglesa.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés

– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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