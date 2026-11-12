El periodista italiano Fabrizio Romano reveló este jueves por la mañana que el Manchester United ya ha tomado la decisión de destituir a Carrick, de 45 años, tras el decepcionante arranque del equipo.
Carrick había asumido la dirección técnica del equipo con un contrato permanente al inicio de la presente temporada, después de haberlo dirigido de forma interina hasta ocupar la tercera posición en la Premier League durante la pasada campaña, pero los resultados han caído de forma drástica desde el comienzo de la nueva temporada.
El Manchester United atraviesa un momento difícil, ya que ocupa el decimoctavo puesto en la Premier League, por debajo de la línea de descenso, y se sitúa además en el decimoséptimo lugar de 36 equipos en la Liga de Campeones de Europa, sin que se aprecien señales claras de mejora en los resultados durante las últimas semanas.
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Acuerdo con Pochettino: el obstáculo de la cláusula de rescisión
Según los informes, el Manchester United ha alcanzado un acuerdo preliminar con Pochettino para asumir el cargo de director técnico, mientras que algunos detalles siguen en discusión entre las dos partes.
El entrenador argentino está vinculado a un contrato con la Federación Estadounidense de Fútbol hasta mediados de 2030, y su contrato incluye una cláusula de rescisión cuyo valor asciende a cerca de 7 millones de libras esterlinas, lo que equivale a casi 9 millones de euros, que el club inglés deberá negociar con la federación estadounidense.
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El Manchester United trabaja además en llegar a un acuerdo con Pochettino sobre los miembros de su cuerpo técnico, en un momento en el que se espera que las negociaciones con la federación estadounidense se aceleren durante las próximas veinticuatro horas.
Y pese al deseo de la directiva del United de que el entrenador argentino llegue a Old Trafford lo antes posible, es consciente de su compromiso con su actual misión al frente de la selección estadounidense, que se prepara para disputar dos partidos ante Haití durante el presente parón internacional.
Las previsiones apuntan a que Pochettino podría asumir las riendas del Manchester United antes del enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield el 22 de noviembre, después de que la mayoría de los jugadores del equipo regresen al club para el próximo jueves.
Una reunión en Mónaco selló el destino de Carrick
El movimiento hacia el cambio del cuerpo técnico llegó tras una reunión que mantuvieron Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United, y Jason Wilcox, director deportivo, con Jim Ratcliffe, copropietario del club, en la ciudad de Mónaco el miércoles, para revisar el irregular arranque de temporada del equipo.
Carrick había recibido una última oportunidad para continuar tras la abultada derrota ante el Bournemouth por 3-0 en el estadio de Old Trafford el mes pasado, pero los indicios dentro del club se inclinan ahora por realizar un cambio en la dirección técnica.
En caso de cerrarse el fichaje, Pochettino se convertirá en el octavo entrenador permanente del Manchester United desde la retirada de Sir Alex Ferguson hace 13 años, mientras que Carrick buscará una nueva experiencia después de haber dirigido al Middlesbrough en la Segunda División inglesa.