El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, reveló el verdadero motivo detrás de la ausencia del extremo francés Moussa Diaby en el partido ante el Al-Najma en la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Wissing dirigió al Al-Ittihad hacia una victoria por tres goles a cero sobre el Al-Najma, en el partido que enfrentó a ambos equipos este martes en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Buraida, en los dieciseisavos de final del torneo de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

El partido estuvo marcado por la ausencia total del extremo francés Moussa Diaby, quien no fue titular ni suplente, lo que despertó dudas sobre la posibilidad de su salida, especialmente ante el deseo del Bayer Leverkusen de hacerse con sus servicios.

Sin embargo, Wissing desmintió esas informaciones en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde confirmó que Diaby se ausentó del encuentro para darle descanso.

Y explicó: "Decidimos dar descanso a Moussa Diaby, tengo 23 jugadores y en cada partido elijo a los jugadores más preparados para participar".

Y añadió: "Estoy contento con el rendimiento del equipo, y merecimos la victoria; podríamos haber marcado más goles. Por eso estoy contento con lo que ofrecimos, y ahora debemos prepararnos para el próximo partido".

Cabe recordar que el próximo partido del Al-Ittihad será sumamente difícil, ya que visitará al Al-Qadisiyah, en la segunda jornada de la Liga Roshn, después de caer en la trampa del empate a 1-1 ante el Al-Khaleej en la primera jornada.