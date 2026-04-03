En medio de los gritos de la afición... Un experto en arbitraje zanja la polémica sobre la validez de la expulsión de Diaby

En medio de un ambiente tenso y lleno de gritos de la afición, un experto arbitral intervino para analizar la jugada de la expulsión del extremo francés Moussa Diaby durante el partido entre Al-Ittihad y Al-Hazm, con el fin de zanjar la polémica sobre la corrección de la decisión.

El experto ofreció una explicación detallada del momento de la entrada al jugador del Al-Hazm, aclarando los motivos por los que el árbitro le mostró la tarjeta roja y en qué medida la decisión se ajustaba a las normas aprobadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en un intento por calmar los ánimos y explicar los hechos a la afición y a los seguidores.

En el minuto 34 de la primera parte, Diaby fue expulsado tras agredir a uno de los jugadores del Al-Hazm, ya que el extremo francés decidió golpear al rival en la parte baja del abdomen. Lee los detalles

Mientras Diaby abandonaba el campo, las gradas del Al-Ittihad estallaron en gritos y silbidos de reprobación, dirigidos tanto al jugador como al árbitro.

Al respecto, el experto arbitral egipcio Mohamed Kamal «Risha» declaró al diario saudí «Al-Riyadiah»: «La decisión del árbitro de expulsar a Moussa Diaby fue correcta, ya que este propinó una patada peligrosa al jugador del Al-Hazm, lo que justifica la tarjeta roja».

Esta es la tercera vez que Diaby es expulsado con el Al-Ittihad, ya que recibió su primera tarjeta contra el Al-Nassr la temporada pasada, antes de ser expulsado contra el Al-Riyadh en la temporada actual y luego contra el Al-Hazm.



