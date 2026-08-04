El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), dirigió un sorprendente mensaje de felicitación a Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, más de dos semanas después de la conclusión del Mundial.

La selección de Francia terminó en cuarto lugar en el Mundial 2026, pero Mbappé, estrella del Real Madrid, se llevó el premio de la Bota de Oro (10 goles) por segunda vez consecutiva, además de convertirse en el máximo goleador en la historia del Mundial (22 goles).

El Mundial concluyó el pasado 19 de julio con la victoria de España en el título tras vencer a Argentina (1-0) en el partido final, pero Infantino salió este martes con un sorprendente mensaje de felicitación a Mbappé.

Infantino escribió a través de su cuenta oficial en Instagram: "La asombrosa estrella francesa Kylian Mbappé logró un hito destacado en el Mundial, al ganar el premio de la 'Bota de Oro' por segunda vez consecutiva gracias a sus diez goles durante el torneo que se disputó en Norteamérica".

Y añadió: "El capitán de la selección francesa también estableció varios récords, entre los que destaca situarse a la cabeza de la lista de goleadores históricos del torneo y también de la selección francesa".

Cabe señalar que Infantino afronta duras críticas en los últimos días por parte de diversas partes debido a su idea de vender algunas acciones de la FIFA a inversores del sector privado.











