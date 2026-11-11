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Aumentan las dudas sobre la situación de Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, de cara a su participación en el próximo duelo ante Italia en la Liga de Naciones de la UEFA, en un momento en el que su relación con el director técnico Zinedine Zidane atraviesa una fase de tensión.

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El delantero del Real Madrid se ausentó de los entrenamientos grupales de la selección de Francia este miércoles, antes del duelo frente a Italia mañana, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección francesa se prepara para viajar a la ciudad de Milán este miércoles, de cara al duelo frente a Italia, pero la ausencia de Mbappé del entrenamiento de hoy generó interrogantes sobre su disponibilidad para el esperado partido, especialmente porque no participó en los entrenamientos grupales y se limitó a continuar recibiendo tratamiento.

La cadena francesa "Foot Mercato" señaló que la situación del capitán de Francia sigue sin estar clara hasta ahora, ante la falta de un anuncio oficial sobre una nueva lesión, lo que hace que la posibilidad de su participación frente a la selección italiana sea objeto de duda, a la espera de lo que revelen las próximas horas sobre su estado físico.

Esto ocurre en un momento delicado para la selección francesa, que ya ha perdido los servicios de varios de sus jugadores, tras confirmarse las bajas de Pierre Kalulu, Aurélien Tchouaméni y Marcus Thuram, lo que lleva al cuerpo técnico a manejar con cautela la situación de Mbappé y a no arriesgarse con él antes de asegurar su plena disponibilidad.

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La importancia de la situación del delantero del Real Madrid aumenta ante el ambiente inestable que rodea a la selección francesa durante el último período, después de que informes periodísticos revelaran la existencia de tensión en su relación con Zidane, además de algunas discrepancias relacionadas con su posición dentro del campo y una disminución de la comunicación entre ambas partes durante la pasada etapa.

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Se espera que el panorama definitivo sobre la participación de Mbappé frente a Italia se aclare tras evaluar su estado durante las próximas horas, en un momento en que Zidane espera recuperar los servicios de su capitán, por considerarlo uno de los elementos ofensivos más importantes en las filas de la selección francesa.

A nivel de resultados, la selección francesa afronta el duelo frente a Italia tras haber ofrecido un fuerte inicio en la actual edición de la Liga de Naciones de la UEFA, ya que cosechó 10 puntos durante las primeras cuatro jornadas de la competición del Grupo Uno del Nivel Uno, situándose en la cima de la clasificación, después de lograr tres victorias y un empate, sin sufrir ninguna derrota.

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La selección de Francia abrió su camino con la victoria sobre Turquía por un gol a cero, en el partido que vio a Mbappé marcar el gol del triunfo, antes de repetir el mismo resultado frente a Bélgica, luego empatar con Italia a un gol, mientras que cerró sus cuatro partidos con una amplia victoria sobre Bélgica por 4-1, confirmando su capacidad para competir con fuerza por el liderato del grupo.

Mbappé había sufrido una lesión en la rodilla durante el duelo frente a Turquía, que representó la primera aparición de Zidane al frente del cuerpo técnico de la selección francesa, después de marcar el único gol del partido en el minuto 54, pero sufrió una lesión en uno de los tendones de la rodilla, por lo que el técnico decidió no arriesgarse con él y apartarlo de la concentración, donde el jugador se marchó para regresar a Madrid, y se ausentó de los tres partidos siguientes frente a Bélgica, Italia y Bélgica.

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Zidane asumió la dirección de la selección francesa en sustitución de Didier Deschamps, tras el final de la participación de Francia en el Mundial 2026, después de que este último anunciara su salida del cargo, iniciando el exentrenador del Real Madrid una nueva etapa con la selección con un contrato que se extiende por cuatro años, en medio de grandes esperanzas de devolver a Francia a los podios de títulos, aprovechando que cuenta con un grupo distinguido de jugadores con experiencia y capacidades ofensivas.

A pesar del positivo inicio de Zidane, la ausencia de Mbappé de gran parte de la primera concentración, y luego su regreso al círculo de la polémica por su posición dentro del campo y su relación con el entrenador, colocan al director técnico ante una prueba importante, especialmente porque el capitán del Real Madrid representa una de sus armas ofensivas más destacadas, lo que hace que su situación de cara al duelo frente a Italia sea objeto de gran interés, ante el deseo de Zidane de mantener los resultados positivos y continuar el fuerte arranque de la selección en el torneo.