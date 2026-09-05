Las voces de varios dirigentes del fútbol africano se inclinan hacia el apoyo a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en las próximas elecciones, basándose en lo que consideran inversiones y proyectos de desarrollo que ha vivido el continente durante su etapa al frente, días después de que Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa, anunciara su firme respaldo a Infantino pese a la polémica que lo rodea.

Según lo informado por la agencia Reuters, al margen de la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se disputará en Polonia, Marcelin Bokou, presidente de la Federación de Benín de Fútbol, defendió su postura respecto a Infantino, subrayando que la evaluación del presidente de la FIFA debe basarse en lo logrado durante los últimos diez años, y no en la polémica en torno a su persona.

Bokou afirmó que lo que preocupa a las federaciones africanas en primer lugar es la continuidad del desarrollo del fútbol en el continente, señalando que las inversiones disponibles durante los últimos años representan un factor importante, pero recalcó al mismo tiempo la necesidad de que continúen y aumenten para satisfacer las necesidades del continente.

En la misma línea, Gideon Fosu, miembro del comité ejecutivo de la Federación de Ghana de Fútbol, expresó su admiración por el interés de Infantino en desarrollar el fútbol africano, considerando que su compromiso con el desarrollo del juego, y a la cabeza el fútbol femenino, merece apoyo al margen de las divisiones tradicionales.

Estas declaraciones llegan tras una postura similar de Samuel Eto'o, quien afirmó que la diferencia entre la visión de los países africanos y la de las grandes potencias futbolísticas debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la gestión de Infantino, reiterando su apoyo al presidente de la FIFA.

Infantino, que ocupa la presidencia de la Federación Internacional desde 2016, se prepara para disputar las elecciones presidenciales previstas para el 18 de marzo de 2027, en busca de un último mandato, en un momento en el que el apoyo africano parece ser uno de los elementos más destacados de su fuerza en la próxima carrera.