El sirio Omar Al Somah, exdelantero del Al Ahli saudí, retrocedió 15 años en el tiempo gracias a un gol histórico que marcó la noche del viernes.

Omar Al Somah disputó un encuentro con el Al Wahda, en la derrota por 3-2 ante el Al Ahli de Alepo, la noche del viernes, dentro de las competiciones de la actual temporada de la Liga Siria.

El delantero sirio no se conformó con participar, ya que marcó el segundo gol que llevó al Al Wahda a arrancar el empate, antes de que el Al Ahli de Alepo lograra conseguir el gol de la victoria agónica en los últimos minutos.

Según el diario saudí "Al Yaum", este gol es el primero que marca Omar Al Somah en la Liga Siria desde su traspaso al Al Wahda durante el pasado mercado de fichajes de verano.

De esta manera, el jugador de 37 años vuelve a marcar en la Liga Siria tras casi 15 años, desde su salida del Al Futowa para fichar por el Al Qadisiya kuwaití en 2011.

Esto ocurre en un momento en que el récord histórico del delantero sirio en la Liga Saudí se encuentra seriamente amenazado por el marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al Taawoun.

Hamdallah marcó un gol en el empate del Al Taawoun con el Al Ettifaq por 1-1, el pasado sábado, en la duodécima jornada de la Liga Roshn saudí.

El gol fue el número 160 del delantero marroquí en la historia de sus participaciones en la Liga Roshn, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la competición en toda su historia, a un solo gol de Omar Al Somah.

A Hamdallah le queda un gran número de partidos en la temporada actual, en los que podría arrebatarle el puesto a Omar Al Somah para convertirse en el máximo goleador histórico de la Liga Saudí en la era profesional.