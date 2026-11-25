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Rasmus Hojlund vivió un regreso soñado a Mánchester el martes por la noche al marcar para el Nápoles en un emocionante partido de Champions League en el Etihad Stadium. El delantero danés, que jugó en el Manchester United, aprovechó su celebración para recordar a la afición local de qué equipo es seguidor.

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El pasado en Mánchester vuelve a hacerse notar en el Etihad

Hojlund no pudo resistirse a lanzar una pulla a sus antiguos rivales de la ciudad durante el empate 2-2 del martes en la Champions League . Después de adelantar al conjunto italiano en los primeros minutos, se vio al exjugador del United articular con los labios un mensaje provocador dirigido a los aficionados del City, que habían abucheado cada uno de sus toques de balón al inicio del partido. El Nápoles se adelantó dos veces en un intenso duelo europeo, primero con el gol de Hojlund y después con una volea de Noa Lang. Sin embargo, el equipo de Enzo Maresca mostró su habitual capacidad de reacción e igualó el marcador en ambas ocasiones con goles de Ayyoub Bouaddi y Rayan Cherki.

«¿La celebración después del gol? Estaba muy contento con mi gol. Los aficionados del [Manchester City] me estaban abucheando, así que les dije que en Mánchester solo hay un club», explicó Hojlund entre sonrisas a Sky Sport Italia.

El Nápoles busca coger impulso

Más allá de la provocación, el resultado fue importante para un Nápoles al que le ha costado encontrar la regularidad en Europa esta temporada. El punto sumado en Mánchester eleva su cuenta a cuatro en cinco partidos, un balance modesto después de haber perdido contra el Arsenal, el Villarreal y el Oporto. Su única victoria hasta ahora en la competición fue un 4-3 ante el Bodo/Glimt.

Hojlund confía en que el Nápoles pueda cambiar su suerte a medida que avance la temporada. «Estamos muy contentos con el partido y el resultado. Hasta ahora ha sido una temporada difícil para nosotros, pero queda mucho camino por delante y podemos darle la vuelta a la situación. Tenemos que mantener una actitud positiva, escuchar al entrenador y seguir trabajando duro. Hemos tenido muchas lesiones, pero el Nápoles está volviendo y esperamos recuperar el rumbo en la Serie A y la Champions League», añadió el delantero.

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El danés habla de sus recientes dificultades en el Nápoles

El delantero ha recibido críticas por su falta de regularidad desde su llegada a Italia, ya que a menudo le ha costado reproducir en su club su prolífica racha goleadora con la selección. Sin embargo, buena parte de esa situación se ha atribuido a la falta de alternativas tácticas en la plantilla, que le ha obligado a jugar prácticamente todos los minutos. El propio Hojlund considera que la suerte no siempre le ha acompañado en sus últimos partidos con el Nápoles.

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Al repasar sus actuaciones recientes, explicó: «Creo que he tenido bastante mala suerte. He tenido un par de ocasiones en las que podría haberlo hecho mejor, pero en otras los porteros rivales estuvieron muy acertados. Por ejemplo, el portero de la Lazio hizo unas paradas increíbles. También recuerdo que contra el Venezia sacaron un balón sobre la línea de gol».

Lo que le espera a Hojlund

Al seguir marcando ante rivales de primer nivel como el City, poco a poco está respondiendo a quienes cuestionaban el coste de su fichaje y su rendimiento goleador. Mientras el Nápoles intenta escalar posiciones tanto en la Serie A como en la clasificación europea, el estado físico y la forma de su principal delantero serán fundamentales. Con la crisis de lesiones remitiendo poco a poco, el futbolista danés cree que el equipo está preparado para volver a luchar por los grandes títulos.

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«Quiero seguir siendo positivo. Marqué muchos goles con la selección, marqué en San Siro, contra el Como y contra el City, así que tengo que seguir mejorando, escuchar a mis compañeros y al entrenador y esperar marcar más goles», concluyó Hojlund.