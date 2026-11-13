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La antigua promesa de la DFB Matteo Palma podría protagonizar un traspaso multimillonario a la Bundesliga el próximo verano.

El defensa central del Udinese Calcio figura en la lista de «innumerables» clubes, según informa Sky. Entre los interesados estaría el RB Leipzig.

Aunque Palma tiene contrato con el Udinese hasta 2031, según Sky es un firme candidato a cambiar de equipo al término de la temporada. El club de la primera división italiana estaría dispuesto a dejar salir a la joven promesa defensiva por una cifra de entre 30 y 35 millones de euros.

Otros clubes de la Serie A y de Inglaterra también estarían interesados en Palma. Hace unos meses, el Borussia Dortmund estuvo asimismo tras el jugador de 18 años. Sin embargo, los responsables del BVB decidieron finalmente fichar en su lugar a Joane Gadou. El subcampeón alemán pagó al RB Salzburg 19,5 millones de euros por el defensa central de 19 años.

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¿Rumbo a la Bundesliga? Matteo Palma ya es titular en el Udinese

Palma, nacido en Berlín, llegó al Udinese en 2022 procedente de las categorías inferiores del Hertha BSC. Tras adquirir una valiosa experiencia de juego como cedido en la Sampdoria de Génova, de segunda división, durante la segunda vuelta de la pasada temporada, el joven ya es titular en un Udinese que atraviesa una profunda crisis. Palma ha disputado hasta ahora siete partidos esta temporada con el colista de la Serie A y ha marcado un gol.

Getty Images

Palma fue noticia recientemente por su cambio de la federación alemana a la italiana. Después de jugar inicialmente con Italia en la categoría sub-15, vistió la camiseta de la DFB en las categorías sub-16 y sub-17. Como su padre, de origen italiano, también tiene raíces austriacas, Palma podría jugar asimismo con Austria, pero ahora se ha decantado por la Azzurra.

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, convocó a Palma para la actual ventana de partidos internacionales. Tras haber cambiado de federación, la antigua promesa del Hertha quedaría vinculado definitivamente a Italia y ya no podría volver a representar a la DFB si juega con la selección italiana el domingo ante Bélgica. Palma todavía no participó el jueves en la sorprendente victoria por 3-1 del equipo de Mancini sobre Francia.