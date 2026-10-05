El portero del FCB había celebrado el pasado jueves su debut internacional en la victoria de Alemania por 2-0 en el partido de la Nations League contra Serbia y luego recibió de inmediato su segunda aparición bajo palos con la selección alemana de manos del seleccionador Jürgen Klopp en el 0-0 en Grecia del domingo.

En ambos partidos, Urbig mantuvo su portería a cero y, según el proveedor de datos Opta, es apenas el segundo portero alemán desde 1977 que se mantiene sin encajar goles durante los 90 minutos completos en cada uno de sus dos primeros partidos internacionales. En los últimos 49 años, solo Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) había logrado la misma hazaña, en octubre y noviembre de 2024. Entonces, el guardameta de 36 años, que en el Mundial todavía era el número dos de Alemania y que, sin embargo, no fue convocado para los primeros partidos internacionales con Klopp, mantuvo su portería a cero tanto en un 1-0 contra Países Bajos como en un 7-0 contra Bosnia-Herzegovina.

Lo que lograron Baumann y ahora también Urbig no les había sido concedido antes a varias leyendas alemanas de la portería. Manuel Neuer, actualmente todavía el número uno en el Bayern por delante de Urbig, ya perdió su portería a cero en su debut internacional (victoria por 7-2 en un amistoso contra Emiratos Árabes Unidos en junio de 2009).

¿Cuándo encajó Oliver Kahn su primer gol con la selección nacional?

Oliver Kahn, al igual que Neuer varias veces elegido mejor portero del mundo del año, encajó un gol en cada uno de los dos primeros de sus 86 partidos internacionales: en junio de 1995 en una victoria por 2-1 en un amistoso contra Suiza y en septiembre de 1995, cuando Kahn pudo jugar en un 4-1 contra Georgia en la clasificación para la Eurocopa de 1996.

Jens Lehmann, otro icono alemán de la portería y número uno en el Mundial de 2006 en casa, es en cierto modo un caso especial en esta estadística: aunque el hoy de 56 años, como Urbig y Baumann, no encajó goles en sus dos primeros partidos internacionales (2-0 contra Omán en febrero de 1998 y 7-0 contra Luxemburgo en junio de 1998, ambos amistosos), en ambos casos Lehmann entró recién en la segunda parte por el entonces guardameta titular Andreas Köpke. En sus dos primeras apariciones internacionales disputando los 90 minutos completos, que para el equipo alemán salieron realmente mal, Lehmann sí tuvo que recoger el balón de su portería: en una derrota por 0-1 en un amistoso contra Escocia en abril de 1999 y en un 0-4 contra Brasil en la Copa Confederaciones en julio de 1999.

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Urbig, por su parte, había pasado a principios de 2025 del 1. FC Köln al Bayern y desde entonces está siendo preparado en Múnich como el futuro sucesor de Neuer, que podría poner fin a su carrera el próximo verano. Urbig es el número dos, pero sigue teniendo minutos de juego de vez en cuando y esta temporada ya ha sumado dos apariciones.

¿Cuándo fue convocado por primera vez Jonas Urbig para la selección alemana?

El jugador de 23 años había sido convocado por primera vez para la selección absoluta de Alemania todavía por el predecesor de Klopp, Julian Nagelsmann, pero no llegó a jugar en los amistosos contra Finlandia (4-0) y Estados Unidos (2-1) inmediatamente antes del decepcionante Mundial en Norteamérica. Klopp volvió a llamar ahora a Urbig para la segunda parte de su lista XXL para la inusualmente larga ventana internacional y, tras el debut contra Serbia, también apostó por el portero del Bayern en Grecia.

"La situación es que todos los chicos que tenemos con nosotros juegan regularmente; con Jonas es distinto. Por eso habíamos planeado que tuviera otro partido", había explicado Klopp el día antes del duelo contra Grecia, justificando así por qué Urbig volvió a ser preferido por delante de Noah Atubolu (número uno en el Eintracht Frankfurt) y Finn Dahmen (número uno en el FC Augsburg).

¿Quién es actualmente el número uno en la selección alemana?

Klopp ha asignado por el momento el estatus de nuevo número uno de la selección alemana tras la nueva y definitiva retirada de Neuer a Marc-Andre ter Stegen. El veterano, actualmente cedido por el FC Barcelona al Ajax de Ámsterdam, estuvo bajo palos en el estreno de Klopp como seleccionador contra Países Bajos (1-1), pero después ya no formó parte de la segunda parte de la convocatoria alemana para los recientes partidos de la Nations League.

Tras las buenas sensaciones que dejó en sus dos primeros partidos internacionales, Urbig debería tener buenas opciones de convertirse en el primer aspirante a desafiar a ter Stegen. Contra los griegos, Urbig transmitió mucha calma y además brilló con una parada tempranera, cuando en el minuto 2 desactivó de forma sobresaliente un cabezazo de Georgios Masouras en una de las escasas acciones ofensivas realmente peligrosas de Grecia.