En la Serie A hay un baile de porteros: Di Gregorio está a punto de ser traspasado y, según las casas de apuestas, Meret y De Gea también están en la cuerda floja

El Inter abrió la puerta al mercado de porteros al despedir a Yann Sommer y fichar a Iván Provedel, ex Lazio. El que más riesgo corre de marcharse es Michele Di Gregorio, de la Juventus. Tras una temporada difícil y las declaraciones de su agente contra la directiva bianconera, tiene un pie fuera de Turín, según los analistas de William Hill, que ofrecen una cuota de 1,35 por su salida en el mercado de verano.





En Nápoles, Allegri debe elegir entre Alex Meret y Vanja Milinkovic-Savic, con el italiano como favorito a 1,55. David De Gea, de la Fiorentina, tiene una cuota de 2,30 para salir, y la situación de Marco Carnesecchi está en el aire: Giuntoli lo considera clave, pero Betflag ofrece 3,00 por su marcha. Por ahora, Gasperini no quiere ceder a Mile Svilar, el mejor portero de la última Serie A, pese al interés de clubes de la Premier; su salida se paga a 5 veces la apuesta.