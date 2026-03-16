En la Sampdoria, Carrara no podrá contar con Abildgaard, Hadzikadunic y Henderson. Lombardo prueba el 4-4-2, ¿volverán Pierini y Coda?

Este miércoles, la Sampdoria se juega una parte importante del campeonato en su visita a Carrara, con Attilio Lombardo al frente de una plantilla reducida. Son bajas seguras Liam Henderson y Oliver Abildgaard, mientras que la participación de Dennis Hadzikadunic es muy dudosa. El defensa tiene programadas hoy pruebas médicas tras el problema en la pantorrilla que sufrió recientemente, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego ya en la primera parte por dolor y a realizar pocos entrenamientos con el grupo. El cuerpo técnico mantiene una línea prudente también de cara a la convocatoria con Bosnia para la repesca, con el riesgo real de que el jugador pueda perderse el partido contra Gales.





Las condiciones no óptimas obligan a Lombardo a valorar cambios en la alineación y posibles modificaciones en el sistema de juego. En los entrenamientos se han probado estrategias tácticas y también un sistema alternativo, el 4-4-2, con defensa de cuatro ya probado en las últimas sesiones. Entre los candidatos a entrar en el equipo están Alex Ferrari, Fabio Depaoli y Matteo Ricci.

Las noticias positivas, por su parte, provienen de la reincorporación parcial al grupo de Nicholas Pierini y Massimo Coda, ambos tras haber estado de baja cinco y cuatro jornadas, respectivamente. Pierini se lesionó contra el Padova en Marassi, mientras que Coda se vio obligado a parar por un problema en la pantorrilla durante un entrenamiento. La decisión sobre su participación se tomará tras la reunión entre Lombardo y el equipo médico dirigido por Manara, teniendo en cuenta también el campo sintético de Carrara. Es difícil imaginar que salgan de titular, sobre todo teniendo en cuenta el parón inminente. En teoría, Pierini podría aspirar a un puesto de titular en las próximas semanas, mientras que sigue abierta la pugna con Armin Begic y Luigi Cherubini; Coda, por el momento, parece estar más atrás en la jerarquía, pero no se descarta que Lombardo pueda cambiar el orden que se había consolidado con Gregucci.