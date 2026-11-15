En la prensa catalana: Yamal se enfrenta a una campaña madridista injusta

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Alfredo Martínez, periodista del diario catalán Sport, lanzó un duro ataque contra los críticos de Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección de España, por la polémica generada en torno a su ausencia ante la República Checa.

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Afirmó que el jugador no evitó incorporarse a la selección, sino que efectivamente sufría una inflamación en la rodilla y una acumulación de líquido en la articulación, lo que llevó al cuerpo técnico a tratar su caso con cautela.

Martínez señaló que el seleccionador de España, Luis de la Fuente, se vio obligado a expresar su enfado y a hablar con claridad sobre los síntomas y las molestias que padece el jugador, explicando que su rodilla se inflamó tras un movimiento durante el partido ante el Aston Villa, con presencia de líquido en la articulación.

Y añadió: "¿Qué más hace falta para aclararlo? Lamine Yamal no evita las convocatorias", al considerar que la ausencia de la estrella del Barcelona en el duelo ante la República Checa fue consecuencia de su estado físico, y no un intento por su parte de alejarse de la selección nacional.

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El periodista catalán criticó lo que describió como la búsqueda constante de complicaciones y detalles en situaciones normales, como dar descanso a los jugadores antes de partidos importantes y cuidarlos para garantizar que lleguen en el mejor estado físico posible, señalando que algunos de los críticos no pueden disfrutar de lo que ofrece Yamal, porque no juega en el equipo al que apoyan.

Martínez consideró que Yamal puede ser el mejor jugador que España ha tenido en su historia, o que es candidato a serlo, afirmando que sus cualidades le dan la oportunidad de contribuir a conquistar numerosos títulos con la selección.

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Asimismo, opinó que su ambición y su continuo deseo de ganar y batir récords se corresponden con su nivel futbolístico excepcional.

Martínez abordó la relación entre el Barcelona y la selección española, señalando que varios jugadores del club catalán sufrieron lesiones durante los últimos periodos de convocatoria, calificando lo sucedido como algo circunstancial y lamentable.

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Puso como ejemplo la grave lesión de Gavi en Valladolid, cuando el centrocampista español era un elemento fundamental e imprescindible en la alineación de la selección, afirmando que no volvió a ser el mismo jugador tras aquella lamentable lesión.

Añadió que Lamine Yamal siempre se encuentra en el ojo del huracán para sus críticos, en lugar de recibir el apoyo y el reconocimiento que le ayudarían a sentirse cómodo con la selección española, como se siente con su equipo.

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Opinó que el jugador sufre ataques injustos, a pesar del compromiso que ha mostrado hacia la selección, incluido acelerar su recuperación para poder llegar a los partidos y ayudar a España a conquistar su segundo título mundial.

También defendió el papel histórico del Barcelona en los éxitos de la selección española, afirmando que la base del combinado nacional siempre incluyó a jugadores del club catalán cuando España se proclamó campeona del Mundo o de Europa.

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Martínez criticó el "doble rasero" de algunos de los críticos de Yamal, señalando que piden votar a favor de Kylian Mbappé en la carrera por el mejor jugador del mundo, o que ignoran de forma reiterada la ausencia de los jugadores de sus clubes en las convocatorias de las selecciones de Francia y Uruguay, en alusión al Real Madrid.

El autor concluyó subrayando que el principal motivo detrás de estas críticas, desde su punto de vista, es la pertenencia de Yamal al Barcelona, al considerar que el club y el jugador representan un enemigo permanente para un sector de los aficionados, antes de dirigir un mensaje a la joven estrella diciendo: "Perdónalos, Yamal, porque no saben lo que dicen".