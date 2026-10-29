En la prensa catalana: Ancelotti castiga al Barcelona una vez más

El delantero brasileño Raphinha se verá obligado a recorrer 22.000 kilómetros en avión, entre ida y vuelta, para disputar dos partidos amistosos con la selección de Brasil ante Japón y Singapur en noviembre.

No hubo indulto por parte del entrenador Carlo Ancelotti, que convocó a Raphinha para participar en ambos encuentros pese a los interrogantes que rodean su utilidad, según el diario "Sport" catalán, que consideró que el técnico italiano "castigó al Barcelona una vez más".

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La selección de Brasil se desplazará a la ciudad de Singapur para enfrentarse a Japón el sábado 14 de noviembre, y luego a la selección de Singapur, anfitriona que ocupa el puesto 149 de entre 211 selecciones en la última actualización de la clasificación de la FIFA, el martes 17 de noviembre.

Eso significa, en la práctica, que el jugador que viste el dorsal número 11 del Barcelona se verá obligado a realizar otro viaje agotador, ya que recorrerá cerca de 22.000 kilómetros en avión entre ida y vuelta.

Estos nuevos compromisos con la selección de Brasil llegan en un momento en el que Raphinha aún no ha recuperado su mejor nivel, tras la lesión muscular que sufrió durante el anterior parón internacional, cuando participaba con la selección de su país.

El jugador se lesionó el 29 de septiembre en la ciudad australiana de Brisbane, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego entre los dos tiempos durante el partido amistoso ante Australia. La lesión le obligó a regresar antes de tiempo al Barcelona, mientras la selección brasileña todavía se preparaba para disputar un tercer amistoso ante la India en Calcuta.

Antecedentes inquietantes

El entrenador Hansi Flick, el Barcelona y la afición catalana tienen motivos para preocuparse por esta nueva convocatoria, que llega dentro de los últimos parones internacionales de 2026. Los antecedentes alimentan los temores, ya que Raphinha se lesionó en ocasiones anteriores durante su estancia con la selección brasileña, lo que causó graves perjuicios al conjunto blaugrana.

Lo ocurrido el pasado mes de marzo sigue presente en la memoria de Flick, cuando Raphinha se lesionó en Boston durante un partido amistoso, de escasa relevancia para la selección de Brasil, ante Francia.

El jugador se ausentó entonces del Barcelona durante 5 semanas y no disputó las eliminatorias en las que el equipo se despidió de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones de Europa, ante el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone. Después, el delantero brasileño sufrió una recaída durante el Mundial 2026 y se perdió el partido de la eliminación de su selección ante Noruega, liderada por Erling Haaland.