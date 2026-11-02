El neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al Ahli, se vio envuelto en un nuevo enfrentamiento con la ira de la afición del club, después de que el equipo tropezara con un empate ante el Al Sadd catarí por 0-0, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia Elite, en una noche cuyo resultado no estuvo a la altura de las aspiraciones de una afición que esperaba una reacción que devolviera al equipo a la senda de las victorias.

El empate llegó como prolongación de una serie de resultados decepcionantes que han perseguido al Al Ahli recientemente, tras recibir una dura derrota ante el Al Shabab por 1-6 en la duodécima jornada de la Liga Roshn Saudí, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico, en medio de informaciones sobre la posible salida de Pusic de su cargo.

Se renueva la ira en las gradas del Al Ahli

La afición del Al Ahli no aceptó la continuidad de los tropiezos y expresó su rechazo al entrenador neerlandés con cánticos repetidos que portaban la frase «Pusic out», tanto durante el partido como tras el pitido final, en un mensaje claro sobre su postura respecto a su permanencia al frente del cuerpo técnico.

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Los cánticos se renovaron tras el final del encuentro, mientras Pusic abandonó el terreno de juego en dirección al vestuario sin acercarse a saludar a la afición, en medio de un ambiente cargado que aumentó la intensidad de los interrogantes sobre su futuro con el equipo, especialmente tras la dura derrota ante el Al Shabab y luego el empate asiático.

Respuesta sorprendente de Pusic a la postura de la afición

Cuando le preguntaron a Pusic por qué no se acercó a saludar a la afición tras el partido, optó por responder con calma, aclarando que el asunto está relacionado con su convicción de dar a los jugadores la oportunidad de disfrutar del reconocimiento de la afición, y dijo: «Saludar a la afición es un momento muy especial para los jugadores, y yo siempre acostumbro a saludar a la afición desde lejos y dejar espacio a los jugadores para recibir el reconocimiento que merecen».

Y al hablar del resultado del partido, el entrenador neerlandés no ocultó su decepción, pese a asegurar que su equipo ofreció un buen nivel y estuvo cerca de llevarse los tres puntos, al decir: «El empate sabe a derrota; ganamos un punto, pero perdimos dos puntos según el desarrollo del encuentro».

El entrenador del Al Ahli justificó su valoración del partido señalando que el portero del Al Sadd recibió el premio al mejor jugador, considerando que eso refleja la magnitud del peligro que generó su equipo, y añadió: «Estoy muy orgulloso de lo que ofrecieron los jugadores en el campo; jugamos bien y dominamos el desarrollo del encuentro en gran medida, y nos faltó marcar tras haber desperdiciado muchas ocasiones».

Asimismo, confirmó su satisfacción con el nivel que ofrecieron sus jugadores, subrayando que el Al Ahli impuso su presencia ofensiva y creó ocasiones suficientes para resolver el enfrentamiento, y dijo: «Estoy completamente satisfecho con el rendimiento de los jugadores y con el nivel que ofrecieron, y mi equipo supuso un peligro real para la portería del Al Sadd».