En la noche de la fuga... Yamaal acaba con la leyenda del Real Madrid

El Barcelona amplió su ventaja en La Liga al vencer 4-1 al Espanyol en la jornada 31, y ahora lidera con 9 puntos sobre el Real Madrid.

Además, Lamine Yamal hizo historia al convertirse en el jugador más joven de La Liga en llegar a 100 partidos, con 18 años y 272 días, superando el récord de Raúl González. (19 años y 284 días).

Sobre el campo, el Barça dominó desde el inicio: Ferran Torres abrió el marcador en el 9’ y repitió en el 25’. El Espanyol recortó por medio de Pol Lozano en el 56’.

Antes del final, Yamal marcó el tercero (87’) y Marcus Rashford cerró la cuenta (89’), dejando al Barça a un paso del título y al Espanyol con 38 puntos en la tabla.



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