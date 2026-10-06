En la noche de la despedida: Messi se marcha con cinco récords con Argentina difíciles de batir

En unas horas se cerrará una página de la historia del fútbol argentino, en Buenos Aires, donde Lionel Messi, de 39 años, disputará su último partido con la selección de su país ante Benín.

"La Pulga" celebrará su partido internacional número 208 y espera añadir un último gol a su cuenta goleadora con "la Albiceleste" (125 goles).

Después de eso, llegará el momento de pensar en la vida después de Messi, aunque el célebre número 10 dejará una huella imborrable.

La cadena TyC Sports señaló que Messi dejará tras de sí 5 récords con la selección argentina, que serán casi imposibles de batir en los próximos años, a menos que aparezca un nuevo Messi.

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El primer récord: 125 goles con la selección (y la cifra aún puede aumentar esta noche), ya que es probable que Messi siga siendo el máximo goleador histórico de Argentina durante mucho tiempo.

Su rival más cercano entre los jugadores actuales es Lautaro Martínez, que tiene solo 42 goles.

El segundo récord: 207 partidos internacionales, y pronto la cifra llegará a 208.

Messi ostenta el récord de mayor número de partidos internacionales en la historia de Argentina, y sus rivales más cercanos son Javier Mascherano (147) y Ángel Di María (145), pero ambos se retiraron del fútbol internacional.

El tercer récord consiste en: Messi ostenta el récord de mayor número de participaciones en la Copa del Mundo (34 partidos).

El cuarto récord fue: el mayor número de goles (21 goles) con la selección de Argentina en la Copa del Mundo.

Y por último, el quinto récord: Messi comparte con Luis Suárez el récord de mayor número de goles marcados en la clasificación para la Copa del Mundo en Sudamérica.

El argentino y el uruguayo tienen 31 goles cada uno, y sus rivales más cercanos (Marcelo Moreno Martins (22), Hernán Crespo (19), Alexis Sánchez (20), Edinson Cavani (17)) ya no juegan para sus selecciones nacionales.