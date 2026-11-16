En la noche de la caída de España, Harry Kane le recuerda al Real Madrid el fichaje que se perdió por culpa de Mbappé

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En una inolvidable noche de fútbol en el estadio de Wembley, Harry Kane lideró a la selección de Inglaterra hacia una emocionante victoria por 3-2 ante España, tras abrir él mismo el marcador, enviando así un contundente mensaje al Real Madrid: soy el delantero que perdisteis por esperar a Mbappé.

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En el momento en que todos hablaban de la victoria de Inglaterra y de la ruptura de la racha de triunfos consecutivos de España, en Madrid la conversación era distinta: ¿y si este goleador vistiera la camiseta blanca?

Kane abrió el marcador en el partido del domingo entre España e Inglaterra, que terminó con victoria inglesa por 3-2, para confirmar una vez más que es el mejor delantero del mundo en la actualidad. Y el gol no fue simplemente un tanto en un amistoso, sino una exhibición de poderío y un mensaje claro para todos los que dudaron de su capacidad, y para el Real Madrid, que pudo haberlo fichado.

El delantero inglés ofrece el mejor nivel futbolístico de toda su carrera. Ha marcado 54 goles este año, 42 de ellos con el Bayern de Múnich y 12 con la selección inglesa, ganó el Balón de Oro por primera vez en su trayectoria y tuvo un papel decisivo en la conquista del triplete histórico del Bayern de Múnich, así como en las victorias de la selección inglesa, que se ha consolidado como una de las mejores del mundo desde la llegada de Thomas Tuchel.

El popular programa español "Carrusel Deportivo" debatió el tema del fracaso del traspaso de Kane al Real Madrid, analizando el excelente rendimiento de Harry Kane a lo largo de toda la temporada, y en especial su evolución como delantero puro, que quedó claramente de manifiesto en el partido ante España, cuando fue el punto de apoyo sobre el que Tuchel construyó todos los ataques de Inglaterra.

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El primero en dar su opinión fue Kiko Narváez, quien reconoció que Kane es el mejor delantero puro del fútbol en los últimos cuatro o cinco años, al afirmar: "Después de Benzema, la persona a la que le entregaría el testigo es Harry Kane, sin duda".

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Por todas estas razones, si Kiko Narváez fuera presidente del Real Madrid, habría buscado fichar al entonces delantero del Tottenham sin dudarlo, al decir: "Si tuviera el dinero, y dada la marcha de Benzema, habría aprovechado la oportunidad de ficharlo porque nos habría dado cinco años de un fútbol espectacular".

A continuación, Antonio Romero señaló que podrían haberlo fichado en el pasado, pero la operación no se concretó porque estaban esperando la llegada de Mbappé, al afirmar: "Ancelotti quería dar ese paso, pero no estaba sobre la mesa porque estábamos en un verano en el que intentábamos incorporar a Mbappé".

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Dicho de otro modo, el Real Madrid dejó escapar la oportunidad de fichar a Harry Kane porque quería esperar la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain, al decir: "Por eso Kane no acabó en el Real Madrid".

Después, Rafa Alkorta apuntó que aquel año también ficharon a Jude Bellingham y gastaron más de 100 millones en el centrocampista inglés, al afirmar: "Creo que ese fue el verano en el que todos pensamos que Harry Kane era jugador del Real Madrid sin ninguna duda".

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Por ello, y a pesar de que Ancelotti consideraba a Harry Kane una gran incorporación para el Real Madrid, la junta directiva prefirió esperar un año más, y al año siguiente ficharon a Kylian Mbappé. Y hoy, tras su gol en la portería de España y haber liderado a Inglaterra hacia la victoria por 3-2, todos en Madrid se preguntan: ¿mereció la pena pagar semejante precio por la espera?