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Morocco 206 World CupGetty
Abdelmawgood Samir

Traducido por

En la fase final del Mundial, Egipto y Marruecos representan a árabes y africanos ante el dominio europeo y la ausencia asiática

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
USA vs Belgium
USA
Belgium
Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
Switzerland vs Por anunciarse
Switzerland
Colombia
Portugal vs España
Portugal
España
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
Canadá
Marruecos
EE. UU.
Paraguay
Francia
Brasil
Noruega
Bélgica
México
Inglaterra
Suiza
Colombia
Portugal
España
Argentina
Egipto

¿Lo hará como representante de los árabes?

Tras 72 partidos de una fase de grupos histórica y una emocionante ronda de 32, ya están definidas las 16 selecciones que avanzan a los octavos de final del Mundial 2026.

Los 16 equipos se reparten así: Europa (6), Sudamérica (3), CONCACAF (3), África (2) y Asia (0).

Canadá abrió la lista de clasificados con una victoria in extremis sobre Sudáfrica (1-0), mientras que Brasil remontó un gol en contra ante una tenaz Japón para llevarse la victoria en el minuto 96.

Francia, la gran favorita, goleó a Suecia, y México venció a Ecuador, manteniendo vivas las ilusiones de las tres anfitrionas.

Inglaterra sufrió para remontar a la República Democrática del Congo (2-1), y la mayor sorpresa llegó en el Alemania-Paraguay, que acabó 0-0 tras 90 minutos, se alargó en la prórroga y se resolvió en los penaltis a favor de Paraguay.

Marruecos eliminó a Holanda en penaltis, igual que Egipto a Australia.

Senegal ganaba 2-0 ante Bélgica hasta el minuto 86, cuando Lukaku y Tielemans lideraron una remontada espectacular, hasta que, en el 118, el VAR concedió un penalti a Bélgica tras una entrada de Camara sobre Tielemans, eliminando a los Diablos Rojos. En la siguiente ronda se medirán a Estados Unidos, que batió a Bosnia y Herzegovina.

España goleó 3-0 a Austria y se medirá a Portugal, que superó a Croacia, en un vibrante derbi ibérico.

Argelia cayó 2-0 ante Suiza, Argentina eliminó a Cabo Verde y Ghana perdió 1-0 con Colombia.

Los octavos de final arrancan hoy: Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia. Mañana juegan Brasil-Noruega y México-Inglaterra.

El lunes se disputarán Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica; el martes cerrarán Egipto-Argentina y Suiza-Colombia.

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