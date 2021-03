En Italia señalan a Cristiano Ronaldo tras un nuevo fracaso de la Juventus en la Champions League

Los medios italianos abren en portada con los lamentos del luso, que no marcó ante el Porto ni en la ida ni en la vuelta y erró en la falta del 2-2.

La Juventus protagonizó la primera gran decepción de la UEFA Champions League 2020-2021. La vecchia signora fue incapaz de remontar ante un Porto que se quedó con 10 y que en la prórroga acabó certificando su pase a cuartos de final con un gol de falta de Sergio Oliveira.

La vecchia signora cae por segunda temporada consecutiva en octavos de final y ante un rival del segundo escalón europeo, ya que el curso pasado fue el Olympique de Lyon su verdúgo en esta misma ronda. El fracaso europeo va a dejar víctimas en Turín y uno de los primeros señalados es la estrella del equipo italiano Cristiano Ronaldo, que no fue capaz de marcar ni en la ida ni en la vuelta ante sus compatriotas y se quedó a cero en una eliminatoria europea por primera vez desde 2017.

Los tres grandes diarios deportivos italianos como son La Gazzetta dello Sport, Il Corriere y Tuttosport abren con fotos de los lamentos del luso en portada y el ex entrenador de Juventus y Real Madrid, Fabio Capello, señaló al delantero como responsable del gol de falta del Porto en la prórroga que puso fin a las esperanzas del equipo italiano.

"Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error gravísimo e imperdonable que no tiene excusas. Cuando preparas los jugadores que tienen que ponerse en la barrera, hablas con ellos y les dices que si alguno tiene miedo que te lo diga y no les pones. Porque estás eliminado porque has puestos a dos jugadores (Morata y Cristiano) que en el tiro se han girado de espaldas al balón y el balón ha entrado. Y no es culpa del portero. Porque uno que no afronta el tiro a cara descubierta sin miedo de hacerse daño es uno que no tiene que ponerse nunca en la barrera", dijo mientras entrevistaba a Pirlo en el post partido.

Ocaso del otrora rey de la Champions League

Cristiano Ronaldo no se quedaba fuera de la Champions League dos temporadas seguidas en octavos desde sus tres primeros años en Manchester entre 2003 y 2006 pero después alcanzó de forma consecutiva una semifinal y dos finales y levantó por primera vez la Orejona antes de irse al Real Madrid.

Como merengue llegó al menos a semifinales en todas sus temporadas salvo en la primera con Manuel Pellegrini y como es sabido ganó el título hasta en cuatro ocasiones. Su suerte ha cambiado lejos del Bernabéu, ya que desde que se marchó a la Juventus, Ronaldo sólo ha sido capaz de llegar como máximo a cuartos de final donde en 2019 cayeron ante el Ajax.