En imágenes: Vinícius se salva de la catástrofe... y el VAR desata la ira de Brasil

El árbitro italiano Maurizio Mariani no expulsó a un jugador de Japón en el partido contra Brasil, disputado este lunes en Houston, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

La cadena española «Archivo VAR» informó que el sistema de vídeoarbitraje (VAR) no intervino pese a que la acción justificaba la expulsión directa: «Kaishu Sano clavó los tacos de sus botas en la parte interior del tobillo de Vinícius Júnior, provocándole un esguince violento. Esta acción merece tarjeta roja directa por poner en riesgo la integridad del rival».

Japón se adelantó 29' con un gran disparo de Sano tras dejar atrás a Casemiro.

Brasil igualó en el 56: centro preciso desde la izquierda y remate de Casemiro al fondo de la red.