En homenaje a Argentina... La actitud del Chelsea enfurece a la afición y el club da marcha atrás rápidamente

El Chelsea provocó la ira de sus seguidores ingleses al elogiar a su jugador argentino Enzo Fernández tras la semifinal del Mundial contra Inglaterra, para luego eliminar el mensaje ante la presión de las críticas.

Fernández marcó uno de los dos goles con los que Argentina venció 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final contra España.

La cuenta oficial del Chelsea publicó en «X» una foto de Enzo celebrando su gol a Inglaterra, lo que indignó a muchos seguidores del club, quienes consideraron inapropiado que un equipo inglés festejara un tanto en contra de la selección nacional.

Ante la avalancha de críticas, el club eliminó la imagen de su cuenta oficial para calmar a la afición.

La tensión llega en un momento delicado: el jugador ha manifestado su deseo de buscar nuevos retos, lo que ha avivado los rumores sobre un posible traspaso al Real Madrid.

El Real Madrid ha desmentido cualquier movimiento para ficharlo este verano, pero varios informes aseguran que sigue siendo la opción preferida de José Mourinho para reforzar el centro del campo.

Lee también:

Vídeo: En la ONU, debate sobre la imparcialidad del Egipto-Argentina.