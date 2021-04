En Francia culpan a Mbappé y Keylor Navas tras la derrota del PSG ante el Manchester City

El diario francés L'Equipe asegura que el partido de Mbappé fue fantasmagórico y culpa al portero de fallar en los dos goles.

El PSG cayó ante el Manchester City en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League por 1-2 y se complica sus opciones de llegar a la final por segunda temporada consecutiva. La prensa francesa se ha mostrado especialmente crítica con el equipo de Mauricio Pochettino y carga las tintas contra dos jugadores: Kylian Mbappe y Keylor Navas.

"El delantero del PSG Kylian Mbappé estuvo completamente desaparecido durante este partido y no tuvo oportunidades ante el Manchester City (1-2), mientras que Riyad Mahrez permitió que su equipo ganara con una maravilla de tiro libre", asegura L'Equipe en su análisis del partido.

En la edición francesa de Eurosport destacan los errores de Keylor Navas: "Su barrera lo delata en el tiro libre de Mahrez. Ya en la primera mitad, Navas había dado un gran susto con una mala salida que le dio al City su mejor oportunidad en el primer acto".

Por su parte, So Foot es especialmente crítico con la figura de Mbappé con un comentario irónico e hiriente que refleja su poca participación y dando a entender que el delantero no brilla en las grandes citas: "¿Cómo no puedes seguir pensando en el hermoso fin de semana al sol que pasaste en Metz cuando estás atrapado en medio de un atasco? Pronto llega el 1 de mayo para aprovechar la festividad con una pequeña aparición contra el Lens, porque está bien trabajrdurante 5 minutos".