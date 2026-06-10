«En ese caso, nos iremos»... Irán amenaza con retirarse del Mundial

Ahmad Daniyamali, ministro de Deportes de Irán, ha generado polémica al sugerir que la selección iraní podría retirarse de los partidos del Mundial 2026 si en las gradas hay cánticos o protestas políticas contra el régimen.

Según el portal iraní «Varzesh3», Diniamali confirmó que Irán ha avisado a la FIFA: si se escuchan consignas políticas, la delegación abandonará el estadio.

La FIFA, añadió, solo autoriza la bandera oficial iraní en los estadios y prohíbe la antigua enseña con el león y el sol, usada por la oposición monárquica como símbolo de protesta.

La selección iraní jugará en Los Ángeles ante Nueva Zelanda el lunes y frente a Bélgica el 21 de junio, con gran presencia de la comunidad iraní, una de las más numerosas en EE. UU.

Para la diáspora, el torneo es una tribuna para sus ideas políticas.

La tensión entre Irán y Estados Unidos, que desde febrero obligó a la selección a mudar su concentración de Arizona a Tijuana y a viajar solo el día de cada partido, agrava aún más el panorama.

Cerrando la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.



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