En el escenario egipcio, Messi guía a Argentina a la final del Mundial con una remontada alucinante ante Inglaterra

Argentina sufrió pero alcanzó la final del Mundial 2026 tras remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta.

Los «bailarines del tango» repitieron el guion de su partido contra Egipto en octavos, cuando perdían 2-0 y marcaron tres goles en los últimos minutos.

La primera parte fue tensa y tuvo varios enfrentamientos, reflejo de su larga rivalidad.

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Los jugadores argentinos desafiaron a Inglaterra con un cántico provocador.

La tensión empezó pronto: un encontronazo tras una dura entrada de Enzo Fernández a Elliot Anderson detuvo el juego y encendió las protestas. Las faltas y los roces se sucedieron.

El árbitro estadounidense Ismail Al-Fath amonestó a Anderson (m. 37) por una entrada sobre Messi y a Lisandro Martínez (m. 42).

El ambiente tenso persistió hasta el descanso, cuando varios jugadores de ambos equipos discutieron con el árbitro sus decisiones.

Un segundo tiempo distinto

En la segunda parte Inglaterra se adelantó en el 55 con gol de Anthony Gordon, lo que obligó a los Tres Leones a replegarse para defender su ventaja ante la avalancha argentina, hasta que Enzo Fernández empató en el 85 con un potente disparo, tras pase de Messi.

Cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga, Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el 90+2 con un cabezazo tras centro de Messi, clasificando a Argentina para la final.

Con este triunfo, Argentina defiende su título y disputará la final ante España el domingo, tras la victoria de «La Roja» 2-0 sobre Francia en la otra semi, disputada el martes.







