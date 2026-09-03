El final del mercado de fichajes deparó para Nick Woltemade un viaje turbulento. El delantero de 24 años dejó atrás al Newcastle United en calidad de cedido para acabar recalando en la Juventus de Turín. Sin embargo, en segundo plano, el tira y afloja por el internacional provocó olas mucho más sorprendentes de lo que se sabía hasta ahora.

En el transcurso de las negociaciones con el Borussia Dortmund se dibujó un escenario espectacular. Para asegurarse los servicios del centrocampista del BVB Felix Nmecha, supuestamente el Newcastle ofreció a Woltemade como moneda de cambio directa. Pero el interés por el atacante fue incluso más allá de la Bundesliga.

Según informa el diario español Mundo Deportivo, en los últimos compases del plazo de fichajes también se puso sobre la mesa el nombre de Woltemade en el FC Barcelona. Sin embargo, esta oferta no despertó, al parecer, ningún entusiasmo entre los responsables del club catalán. Los dirigentes no se mostraron del todo convencidos con la opción.

Además, en ese momento el club ya se encontraba en negociaciones avanzadas con vistas a la incorporación del Gabriel Jesus, de 29 años, procedente del FC Arsenal. Paralelamente, el Atlético de Madrid también habría puesto con fuerza sus ojos en Woltemade, pero en la búsqueda de un delantero acabó decidiéndose por una cesión de Jonathan David desde Turín.

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Lautaro Martínez, del Inter de Milán, confirma el interés del FC Barcelona

Además, también hubo otra pista caliente rumbo a Barcelona en el caso de Martínez. El goleador argentino del Inter se pronunció por primera vez públicamente al margen de la "Gran Gala del Calcio" en Italia sobre los rumores de una oferta procedente de España. En declaraciones a Sky Italia, el jugador de 29 años confirmó los intentos de acercamiento.

"Recibir este tipo de ofertas siempre es un motivo de orgullo, porque trabajo constantemente para mantenerme al más alto nivel en el fútbol. Las informaciones eran ciertas", explicó el capitán de los nerazzurri. A pesar de la llamada desde Cataluña, se mantuvo en su actual club, con el que su contrato sigue vigente hasta 2029.

"Siempre he dicho que quiero quedarme en el Inter, junto a mis compañeros y a nuestra afición. Mientras me quieran, me quedaré en este club", dijo Martínez sobre su identificación con el conjunto milanés: "Todos sabemos que en el mundo del fútbol, cuando ya no se te necesita, te piden que te vayas. Jugar en el Inter es para mí un motivo de orgullo y soy feliz aquí. Quiero quedarme, seguir evolucionando cada día y luchar con el Inter por los grandes títulos".