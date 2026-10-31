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Joshua Kimmich FC Bayerngetty
Marko Brkic
Traducido por

«En el campo es donde más pienso en él»: la estrella del Bayern Joshua Kimmich vive un emotivo regreso ante el BVB

Bundesliga
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
J. Kimmich

Para Joshua Kimmich, el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund en el partido estelar de la Bundesliga fue mucho más que un clásico. Tras la muerte de su padre, el organizador del juego del Bayern de Múnich volvió a pisar el campo por primera vez y vivió una noche especialmente emotiva.

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«A veces ayuda. La última semana ha sido muy dura para mi familia y para mí. Mi padre siempre me acompañó, siempre estuvo a mi lado y me apoyó. Creyó en mí en momentos en los que ni yo mismo creía en mí. Por eso es duro volver», explicó Kimmich después del partido.

Debido al fallecimiento de un familiar, el jugador de 31 años se había perdido los últimos partidos contra el FC Arsenal, el SC Freiburg y el 1. FC Magdeburg. Ante el BVB regresó al once inicial y capitaneó al conjunto muniqués durante todo el encuentro.

¿Por qué se ausentó Joshua Kimmich del FC Bayern en las últimas semanas?

El regreso también hizo que Kimmich pensara mucho en su padre. «Precisamente cuando estoy en el campo es cuando más pienso en él. Aun así, para mí era importante volver e intentar recuperar la rutina. Aunque a veces uno desee que el mundo se detenga, por desgracia y por suerte sigue girando. Por eso me alegra estar de vuelta. Las muestras de afecto, también por parte del club, de la DFB y de la gente de mi entorno, fueron muy especiales. Significaron mucho para mí», dijo el jugador del Bayern.

Hay una frase de su padre que tiene siempre presente: «Mi padre siempre decía: “Al fin y al cabo, solo es fútbol”. Hay que tenerlo siempre presente. Lo más importante es la salud. Por eso es muy doloroso que ahora esos tres estén de baja».

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Se refería también a las bajas por lesión del conjunto muniqués. En el clásico, el FC Bayern tuvo que sustituir primero a Ismael Saibari y Serge Gnabry y, más tarde, a Michael Olise, todos con molestias. El caso de Saibari, que se lesionó el tobillo en una disputa con el portero del BVB Gregor Kobel, parecía especialmente preocupante.

Ismael Saibari FC BayernGetty Images

Además de los momentos emotivos sobre el césped, hubo un encuentro especial con el entrenador del BVB, Niko Kovac. El croata, que conoce muy bien a Kimmich de su etapa juntos en el FC Bayern, abrazó brevemente a su antiguo jugador durante el partido y le expresó sus condolencias. «Me había escrito entre semana. Me pareció un gesto muy especial. Por eso le di las gracias», contó Kimmich.

Kovac también explicó después su gesto: «Todos sabemos que el padre de Jo ha fallecido. Por supuesto, le di el pésame enseguida. Es lo mínimo que se puede hacer. Es un gran tipo».

En lo deportivo, sin embargo, Kimmich y el Bayern terminaron con un empate que dejó un sabor casi decepcionante. El conjunto muniqués se adelantó dos veces por medio de Konrad Laimer y Dayot Upamecano, pero el Dortmund respondió en ambas ocasiones.

Al Bayern también le faltó un poco de suerte: varios remates a la madera y un penalti fallado por Harry Kane impidieron una posible victoria. «Tenemos que seguir adelante. Queremos conseguir resultados. Para eso es importante apoyarnos y estar los unos para los otros. No estamos en una crisis total. Hoy hemos empatado. Creo que todos los que vieron el partido saben que deberíamos haber ganado», afirmó Kimmich.

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