Este artículo se publicó por primera vez el 28 de noviembre de 2022 y ahora ha sido actualizado.

Se puede casi poner el reloj por ello. No al minuto exacto, pero el momento aproximado siempre es el mismo. Cuando el Borussia Dortmund juega en casa y el partido lleva en marcha alrededor de una hora, llega el anuncio. Desde 1995.

Eso sí: no puede ser un partido del BVB en casa en la Bundesliga. Si se cumple esa condición, y solo entonces, suena la siguiente petición: "Señor Pieper, por favor acuda al puesto de información bajo la tribuna norte". También hay variaciones, a veces se le pide que vaya a la entrada del museo del club, el "Borusseum", o a la puerta de acceso 26. Pero siempre se llama a un señor Pieper.

Ese señor Pieper estaba sentado en el estadio en casi todos los casos. Pero nunca atendía la petición, y quien sigue al BVB en realidad ya lo sabe. Porque el siempre buscado señor Pieper se llamaba en realidad Gerd de nombre y fue directivo de los Schwarzgelben hasta septiembre de 2021. A comienzos de julio de 2024 murió tras una larga enfermedad a la edad de 80 años.

Gerd Pieper era una auténtica cara de Dortmund. Desde 2003, Pieper, aficionado del BVB desde su infancia y también socio del club desde 1983, formaba parte del consejo de supervisión de la entidad. El expresidente Gerd Niebaum le llevó a ello. Un año más tarde, Pieper asumió la presidencia, y en noviembre de 2008 se añadió el cargo de vicepresidente. El director general Hans-Joachim Watzke lo calificó como un "grand seigneur" tras su salida por motivos de salud.

BVB y Pieper presentan: "Diiiiie cifra de espectadores"

Sin embargo, la búsqueda del señor Pieper en el estadio tenía su origen mucho antes de su llegada a su club favorito. Desde 1969, Pieper era propietario de la cadena de perfumerías "Stadt-Parfümerie Pieper", fundada por sus padres y con sede en Herne. Hace tres años y medio la dejó en manos de sus hijos, que ahora disponen de más de 150 sucursales y de más de 1100 empleados.

Sin embargo, en noviembre de 2025 la empresa presentó una solicitud de insolvencia en autoadministración. Más recientemente fue adquirida por la familia francesa de inversores y empresarios Konckier. Ahora, la nueva jefa, Johanna Schlurmann, ha confirmado a los Ruhr Nachrichten que el patrocinio mantenido durante años no continuará en el futuro.

Desde 1990, la perfumería de Pieper había actuado como patrocinador de la Borussia. Entre los aficionados de Dortmund es famosa precisamente porque se la mencionaba única y exclusivamente, y siempre, cuando se hacía el anuncio de la cifra de espectadores.

Siempre se decía: "Diiiiie cifra de espectadores, como siempre presentada por Stadt-Parfümerie Pieper. Seis veces en Dortmund y más de 150 veces en Alemania". Estas dos frases se pronunciaban con una ligera cantinela en la voz que sonaba tan pegadiza para los visitantes habituales de los partidos del BVB en casa que probablemente uno de cada dos podría recitarlas de memoria.

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El BVB se sintió despojado de poder por la UEFA en su propio estadio

La clave estaba en que, si los westfalianos jugaban en la Champions o la Europa League, en la DFB-Pokal o la Supercopa, solo podían presentarse y mencionarse los patrocinadores de las respectivas federaciones: la palabra clave era comercialización centralizada. Todos los demás patrocinadores tenían que hacerse invisibles y ser tapados. Así que también la Stadt-Parfümerie Pieper quedaba fuera de servicio en esos partidos.

Eso ocurrió por primera vez en la temporada 1995/96, cuando el campeón alemán de Dortmund debutó en la Champions League. "Todavía exultantes por el campeonato, de repente nos vimos confrontados con que ya no podíamos poner a disposición de nuestros clientes empresariales entradas VIP. Eso provocó malestar entre las empresas anunciantes que nos acompañaban", recuerda el entonces mánager del BVB, Michael Meier, en declaraciones a SPOX.

El club se sintió despojado de poder en su propio estadio ante las numerosas medidas dictadas por la UEFA. Meier mantuvo entonces largas discusiones en los más altos niveles del organismo rector europeo y luchó, por así decirlo, por el enfoque regional. En esencia perdió, pero pudo anotarse un importante éxito parcial para Dortmund.

El mánager del BVB Michael Meier y su astuta idea

"El de Dortmund está acostumbrado a beber también cerveza de Dortmund. Entonces llegaron de repente con Heineken y desterraron del estadio a la cervecera local. Eso nos golpeó muchísimo como ciudad de la cerveza y se percibió como una desfachatez", cuenta Meier. Logró un compromiso: en algunos puntos del estadio se servía ese odiado zumo de cebada; en otros, podía correr la entonces habitual cerveza de Dortmunder Actien-Brauerei.

También el patrocinador Pieper estaba decepcionado y opinaba que la línea de la UEFA era injusta. En su caso, Meier acabó teniendo la astuta idea de mencionar de todos modos el nombre de Pieper: simplemente haciendo que se llamara a un "señor Pieper", inmediatamente antes de anunciar la cifra de espectadores. A partir de ahí, eso pasó a ser de lo más habitual.

"También nos había apoyado antes en épocas menos exitosas. Le dije: si de todos modos todo el mundo sabe que en algún momento después del descanso se va a anunciar la cifra de espectadores, en este caso por la UEFA, simplemente te llamamos antes. Los espectadores están acostumbrados a eso y tú tienes tu publicidad, pero también tienes que pagar por ella", dice Meier con una sonrisa.

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Al principio no se ocultó la publicidad fingida del BVB para Pieper

"Me pareció una gran idea, una gran ocurrencia, y me sumé de inmediato", dijo Pieper hace años al fanzine de Dortmund schwatzgelb.de. Según Meier, originalmente ni siquiera se había ocultado tanto la publicidad fingida como ocurría más recientemente. "Al principio todavía se anunciaba al 'señor Pieper de la Stadt-Parfümerie Pieper'".

Solo al cabo de algunos años la UEFA se dio cuenta de que probablemente algo ahí no podía cuadrar. "Entonces dijimos: ¡Eso es agua pasada! Nos atenemos a la norma. Primero tendrían que demostrárnoslo. Y como eso les era imposible, al final lo dejaron pasar por alto. Hoy la UEFA seguramente puede reírse de ello", dice Meier.