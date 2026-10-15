Todo jugador de élite necesita una celebración de gol propia: Nicolas Jackson se planta con el rostro impasible, extiende el pulgar en horizontal hacia la cámara de televisión y lo gira primero lentamente hacia arriba, para después apuntar bruscamente hacia abajo. Remata la escena con un gesto de decapitación que en otras ligas, como demuestra el caso de Paris Brunner en Mónaco, puede acarrear una sanción prolongada.

No ocurre así en la Premier League, donde Jackson vuelve a jugar esta temporada. En el verano de 2025, el Chelsea, a través de su entrenador Enzo Maresca, consideró que ya no había base para seguir trabajando con el delantero, que acabó cedido al Bayern de Múnich como suplente de Harry Kane.

Allí cumplió con once goles y cuatro asistencias en 34 partidos oficiales, pero, a juicio del Bayern, su rendimiento tampoco bastó para justificar un fichaje definitivo por los 65 millones de euros fijados. Es comprensible: Jackson no había demostrado ser el sucesor a largo plazo de un Harry Kane que, por ahora, sigue siendo indiscutible.

Así que regresó al Chelsea, que mantuvo sus pretensiones económicas pese a no ofrecerle futuro en Stamford Bridge. A finales de agosto, Aston Villa acabó fichándolo: necesitaba urgentemente un sustituto para Ollie Watkins, que se había marchado, en el centro del ataque. El club de Birmingham pagó 55 millones de euros por Jackson, una cifra que puede ascender a 75 millones con las primas por objetivos.

¿Cómo ha sido el inicio de temporada de Aston Villa y Nicolas Jackson?

En lo personal, a Jackson sí le van bien las cosas, aunque Villa ocupa la quinta posición por la cola en la Premier League y, al menos en la competición liguera, aún no termina de arrancar. Ha marcado cinco goles en sus ocho partidos oficiales con su nuevo club, dos de ellos esta semana en la convincente victoria por 6-0 ante Fenerbahçe en la Champions League. Y volvió a acompañarlos de su particular celebración, sobre la que hasta ahora no ha dado ninguna explicación y que ha suscitado especulaciones en internet. La interpretación más evidente es que se trata de un gesto de «gladiador»: con el pulgar hacia abajo y el gesto de cortar la garganta se pide la muerte del combatiente derrotado. Eso no lo hace más agradable, pero sí más singular.

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A los aficionados del Villa les dará igual cómo celebre Jackson sus goles. Lo que les importa es que siga marcando uno de los jugadores en los que tienen depositadas grandes esperanzas, junto a Leon Goretzka, quien, tras su llegada procedente del Bayern de Múnich, debutó esta temporada ante el Fenerbahçe después de un largo periodo de baja por lesión. Las condiciones son favorables: en el campeón de la Europa League de la temporada pasada, Jackson se ha reencontrado con su entrenador favorito. Ya trabajó con Unai Emery hace años en el Villarreal y ganó la Europa League a sus órdenes. «Jugar para este entrenador es muy importante», dijo ahora sobre Emery.

Emery apuesta decididamente por Jackson en ataque. Aunque también lo hace porque, tras una profunda renovación en verano, carece de alternativas de calidad en la plantilla. El senegalés de 25 años todavía tiene que convencer a quienes siguen albergando dudas. «Si es tan buen jugador, ¿por qué no logró consolidarse en el Chelsea?», preguntó esta semana Bryan King, exojeador del Villa, en Football Insider.

Los aficionados del Villa no quieren oír la respuesta a esa pregunta mientras Jackson siga marcando y celebrándolo a su manera, aunque esa forma de hacerlo no sea precisamente de buen gusto.