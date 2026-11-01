La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol anunció la designación del árbitro italiano Davide Massa para dirigir el partido entre el Barcelona y el Aston Villa, previsto para el martes 3 de noviembre en el estadio Spotify Camp Nou, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2026-2027.

Según el diario español «Sport», Massa dirigirá el esperado encuentro, con la asistencia de sus compatriotas Alessio Berti y Filippo Meli como árbitros asistentes, mientras que Fabio Maresca asumirá la labor de cuarto árbitro.

El alemán Bastian Dankert será el responsable de la tecnología del videoarbitraje asistente, con la ayuda del suizo Lukas Fandrich.

Segundo enfrentamiento

Esta será la segunda vez que Davide Massa dirija un partido del Barcelona, después de haber conducido al conjunto catalán a la victoria sobre el Eintracht Frankfurt por 2-1 la temporada pasada, en el estadio Spotify Camp Nou.

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El Barcelona no ofreció una actuación brillante durante aquel partido, pero logró remontar la desventaja gracias a un doblete anotado por Jules Koundé.

Tras disputarse tres jornadas de la fase de liga, el Aston Villa continúa su recorrido con pleno de puntos, situándose entre el grupo de equipos que han ganado todos sus partidos, junto al Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Real Madrid y el Real Betis.

En cambio, el Barcelona comenzó su andadura europea con dos victorias, antes de encajar la derrota en la última jornada en el estadio Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain.

Hansi Flick y sus jugadores, que recuperaron su mejor nivel durante el encuentro ante el Alavés del pasado sábado, buscan aprovechar la visita del equipo inglés al estadio Spotify Camp Nou para regresar a la senda de las victorias en la Liga de Campeones de Europa y dar un nuevo paso hacia la clasificación directa a los octavos de final.