«En el Ajax lo califican inmediatamente de mala gestión, pero, por supuesto, no lo es»

Michael van Praag no cree que haya una mala gestión en el Ajax, según ha declarado en el programa «Goedemorgen Eredivisie». El expresidente del Consejo de Supervisión también se refiere al nombramiento de Alex Kroes, quien ya ha dejado el Ajax desde el 1 de febrero.

«Cuando se habla del Ajax, enseguida se menciona la palabra “mala gestión”, pero, por supuesto, no es así», comienza diciendo Van Praag, que dejó el Ajax hace año y medio. «En aquel momento nos enfrentábamos al legado de (Sven, red.) Mislintat. El Consejo de Supervisión intentó resolverlo lo mejor posible».

Van Praag estimó en su momento que se tardaría tres años en resolverlo definitivamente. «Ahora estamos en el segundo año y veo mejoras, pero aún no es lo que debería ser. Rechazo la palabra “mala gestión”, porque en el Ajax están trabajando para cambiar el rumbo».

Cuando se nombró a Alex Kroes, Van Praag fue objeto de críticas por parte de la afición del Ajax. A Kroes se le acusaba de haber actuado con información privilegiada. «Consideramos que no podíamos nombrarlo y eso suscitó muchas críticas». Kroes afirmó recientemente en el podcast Kale & Kokkie que su suspensión fue injusta.

«Bueno, pues parece que no. La AFM (Autoridad de Mercados Financieros) ha determinado entretanto que hubo uso de información privilegiada. Y si eres una empresa que cotiza en bolsa, no puedes nombrar a esa persona como director general, ¡eso no ocurre en ningún sitio!», dijo Van Praag. «Si Kroes dice eso ahora, es para limpiar su imagen».

El exdirectivo del Ajax consideraba que Kroes era adecuado para el cargo de director general, pero no podían nombrarlo. «No teníamos otra opción. Yo habría vuelto a hacer lo mismo y mis sucesores también lo habrían hecho. No hay otra alternativa».

«Quizá entonces fuera una mala gestión, pero ahora es una política de recuperación», reconoce Van Praag para terminar.