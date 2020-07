En el adiós, Claudio Pizarro ve favorito al Bayern para ganar Champions y no olvida Chile 2015

En una extensa conversación del Bombardero con periodistas hispanohablantes, el ahora ex goleador traspasó en Goal su confianza en los bávaros.

Claudio Pizarro es una leyenda viviente en . Ídolo del Bayern Münich y de , el peruano dejó el fútbol el lunes en Voith-Arena, terreno en el que su último equipo logró la permanencia en la máxima categoría después de un durísimo playout contra el Heidenheim por, precisamente, los dos goles conseguidos en campo rival. Con el objetivo cumplido, el atacante de 41 años, ya como aficionado, charla distendidamente sobre la y el favoritismo que le ve en la presente edición al Bayern, camiseta que vistió y con la misma que la conquistó.

Con los bávaros, Pizarrinha fue dos veces campeón del mundo y ganó todo lo imaginable a nivel germano y europeo. Pero en agosto será el primer evento futbolístico que mirará por televisión sin tener que preparar partido alguno. "Yo tengo ya 41 años, estoy un poquito mayorcito para esto", asegura en la charla que ha gestionado la en Español con la prensa latina. Como aficionado, confía en su ex escuadra: "Al Bayern, siempre lo he dicho y ahora que he visto de cerca el año que han hecho: tienen un muy buen equipo y creo que podrían conseguir el triplete. Me preocupa un poco esta para que van a tener los jugadores, 15 días que no sé si sean beneficioso para ellos porque estaban pasando por un momento muy bueno".

El 9 conquistó la Orejona de 2012-2013 junto a Javi Martínez, David Alaba, Lewandowski, Boateng, Manu Neuer y Thomas Müller, figuras que aún permanecen en la plantilla del octacampeón. Esta mantención de la columna vertebral en el tiempo responde a un fundamento que realza todavía más sus posibilidades, según Pizarro en Goal: "Sin duda. Es algo muy importante tener una base de equipo, y creo que estos seis jugadores se mantienen en el club por años y tienen esa idea de lo que quiere el club, y la van pasando a los distintos jugadores nuevos que van llegando. Creo que eso es muy importante dentro de un equipo y eso es lo que les da el balance siempre para llegar a las instancias finales de todos los campeonatos".

Su 19-20 fue de más suplencias que titularidades, pero no guarda rencores por no haber protgonizado la que sería su última noche. Se despidió sin salir del banco en Heidenheim. "La verdad que es una situación difícil. Mi último partido de la carrera que no pueda participar en el juego es una situación muy complicada, pero una de las cosas que me ha enseñado el fútbol, y lo digo siempre, es que por encima de cualquier cosa siempre está el equipo, y lo importante es cuando el equipo consigue el objetivo. Eso es una alegría para todos, pudimos conseguir quedarnos en la Bundesliga que era lo que estábamos buscando, pero hay un sinsabor por no haber participado en el último juego", expresó, por lo que su cierre oficial con minutos fue en la jornada 34, que marcó la salvación del Bremen de forma directa con nu 6-1 revitalizador.

El dueño de la firma de 197 goles en Bundesliga, apenas por detrás de Müller, Fischer, Lewy, Heynckes y Burgsmüller, logró estas impactantes cifras en 4 décadas (su mejor, la del 2000, con 116). Se fue, además, siendo el goleador histórico del Bremen, con 109 de liga. También 14 veces campeón con clubes alemanes (13 con el Bayern y una Pokal con el Bremen), el goleador más veterano de la Bundesliga por encima de Votava, el cuarentón que por primera vez hizo más de un gol en una temporada y el único que completó 21 años consecutivos de anotaciones, rompiendo así el récord de Fischer. Sus tripletes y sus títulos alemanes, eso sí, no se comparan con su historial con la Selección de Perú, con la que casi tocó el cielo allá por 2015.

Cuando fue consultado por Goal sobre si la Copa que ganó Chile (el combinado que los eliminó en semifinales) y que vio a Perú llevarse el bronce fue el gran asterisco para materializar en títulos su carrera internacional, Pizarro sentenció que "sí. Se hizo una muy buena, pero es así... Llegamos a las instancias finales en las últimas copas. El equipo ha estado haciendo eso, y cada Copa América el equipo peruano ha ido mejorando, ese 2015 lamentablemente perdimos en la semifinal con ustedes, pero fue una muy buena para el Perú". En 2019, precisamente, luego del quinto lugar de tres años antes, el Rímac -ya sin el Conquistador- fue vicecampeón de . La Roja se consagró en la última cita grande del Bombardero de Los Andes con su Selección, que en Santiago y las regiones comenzó un camino esperanzador que alcanzó su punto más alto con el paso a 2018 con Gareca a la cabeza después de 36 años.

🗣 @pizarrinha explica la principal razón de por qué el @FCBayernES es el favorito para ganar la @ChampionsLeague y no se olvida de la @CopaAmerica de 2015... el sueño que no pudo ser con @SeleccionPeru pic.twitter.com/bxvnA2oQTj — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 8, 2020

"No ir al Mundial con mi país fue algo muy duro. Han habido situaciones que para mí han sido muy complicadas, pero pasan las cosas así y mi ligazón con el fútbol va a estar siempre. Tal vez de alguna manera se pueden saldar algunas deudas en el futuro", agregó el eterno 14 sobre su historial con Perú, camiseta con la que celebró 25 goles entre sus 95 partidos por todas las categorías. Jugó eliminatorias (estuvo en 5 procesos), copas América (jugó 4), Olímpicos, amistosos y con las menores.

Del Deportivo Pesquero saltó a Alianza Lima. En Werder Bremen jugó 10 temporadas y en Bayern 9, además de una en el . Pasó las cien asistencias y a nivel club completó 320 festejos en los arcos rivales, para así llegar a 466 totales.

