Compartir Sigue a GOAL en Google

Michael Carrick se ha negado a garantizar que Bruno Fernandes conserve la capitanía del Manchester United después de que el centrocampista cuestionara públicamente sus decisiones tácticas. El entrenador eludió las preguntas sobre el futuro del portugués en el once titular antes del crucial partido de su equipo contra el Bournemouth.

Anuncios

Las consecuencias de la derrota ante el Como

Carrick se ha negado a garantizar que Fernandes conserve su puesto en el once inicial o la capitanía del United. El entrenador tuvo que responder a preguntas difíciles antes de la visita del Bournemouth a Old Trafford este domingo. La incertidumbre llega tras una contundente derrota por 4-1 ante el Como, que llevó al centrocampista portugués a expresar públicamente su frustración.

Fernandes cuestionó abiertamente el planteamiento táctico en una entrevista televisiva posterior al partido. Reveló que Carrick y su cuerpo técnico decidieron no presionar al hombre al equipo italiano. Fernandes sugirió que esa decisión táctica concreta contribuyó directamente a la abultada derrota.

Carrick pone el foco en el club

En la rueda de prensa previa al partido, celebrada el viernes, le preguntaron directamente a Carrick si se planteaba dejar a Fernandes en el banquillo o retirarle el brazalete de capitán. El entrenador del United esquivó la pregunta y prefirió subrayar su compromiso con toda la plantilla.

«Lo más importante para mí es el equipo, ante todo», explicó Carrick, según cita ESPN. «Es la plantilla, es la dinámica de la plantilla. Y, de nuevo, se trata del club. Siempre haré lo mejor para el club.

Anuncios Anuncios

Añadió: «Lo que digo es que siempre, sea cual sea la situación, haré lo mejor para el club. Tanto si he hablado con él como si no, no creo que este sea el momento de entrar en demasiados detalles».

Related Topics

Niega que haya divisiones en el vestuario

La tensión entre el capitán y el cuerpo técnico no es un caso aislado. Fernandes es el segundo jugador del United que critica públicamente a figuras del club en las últimas semanas.

Lisandro Martinez expresó recientemente su frustración con el director deportivo Jason Wilcox y la directiva del club. Estas declaraciones consecutivas han suscitado inevitablemente serias dudas sobre una posible división en el vestuario de Old Trafford. Sin embargo, Carrick rechazó tajantemente que exista una crisis interna.

Anuncios

«No está dividido, no, no está dividido», insistió. «Solo tenemos que volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, y lo haremos. Sin duda, tenemos que avanzar en la dirección correcta. Tenemos que hacer lo necesario para conseguirlo. Así que está bastante claro».

La oportunidad de reaccionar ante el Bournemouth

El Manchester United debe dejar atrás rápidamente los desacuerdos tácticos mientras se prepara para recibir al Bournemouth. El partido del domingo en Old Trafford representa una oportunidad crucial para responder al desastroso resultado ante el Como.

Anuncios

Carrick está decidido a reconducir el rumbo de la plantilla en medio del creciente ruido externo. Tratará de que sus jugadores superen los últimos contratiempos y ofrezcan una actuación sólida y cohesionada sobre el terreno de juego.