Tras la final del Mundial 2026, Tony Kroos desató la polémica con solo dos palabras.

Tras la victoria de España 1-0 sobre Argentina, el astro alemán escribió en «X»: «El fútbol ha triunfado».

Su mensaje llegó tras una final en la que España dominó con su estilo, mientras Argentina se limitó a defender.

Sus palabras generaron debate, pues muchos las vincularon con el dominio español: 65 % de posesión contra 35 % argentino, Además, los españoles realizaron 20 disparos, 12 de ellos a puerta, mientras que Argentina no acertó ninguno entre los tres palos en los 90 minutos.

Además, Argentina terminó los 90 minutos sin crear prácticamente peligro, con 0,00 goles esperados (xG), hasta que Ferran Torres marcó en el 106.

Kroos ya había pronosticado antes del partido el dominio de España, señalando que marcar el primer gol pondría el partido a su alcance, algo que se hizo realidad tras dos prórrogas de dominio español.

Kroos, protagonista con Alemania en el Mundial 2014 ante Argentina, vio así amplificada su repercusión.

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