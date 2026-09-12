El Milan arrancó el empate (2-2) en el campo de la Lazio este sábado, en la cuarta jornada de la Serie A, tras remontar una desventaja de dos goles hasta lograr un emocionante empate en la segunda parte, en el estadio Olímpico de la capital, Roma.

La Lazio se adelantó con un gol temprano de Matteo Cancellieri, en el minuto 10, antes de que Tijjani Noslin ampliara el marcador en el minuto 39, con lo que los locales cerraron la primera parte con una ventaja de dos goles a cero.

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Pero el Milan reaccionó con fuerza tras el descanso, cuando el suplente Diego Moreira marcó dos goles consecutivos, en los minutos 65 y 67, para dar a los rossoneri un punto valioso.

El enfrentamiento estuvo marcado por un gran dominio de los visitantes, ya que la posesión final fue del 66% para el Milan frente al 34% de la Lazio. Además, los rossoneri realizaron 16 remates, 7 de ellos entre los tres palos, frente a solo 8 disparos de los laziales, 6 de ellos a puerta.

El número de toques de los jugadores del Milan en el área de la Lazio fue de 30, frente a solo 11 de los locales en el área de los visitantes.

Ambos equipos habían llegado al enfrentamiento sin conocer la derrota en la liga esta temporada; la Lazio había logrado 3 victorias consecutivas en las primeras 3 jornadas, mientras que el Milan sumaba 7 puntos, fruto de dos victorias y un empate.

Con este resultado, la Lazio elevó su cuenta a 10 puntos, situándose provisionalmente en lo más alto de la clasificación del Calcio, mientras que los rossoneri elevaron su cuenta a 8 puntos, en el cuarto puesto.