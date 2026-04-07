El PSV es campeón nacional y los aficionados están deseando saberlo. Los jugadores saldrán a las 15:00 h en una carroza por el centro de la ciudad para, finalmente, ser homenajeados en la plaza del Ayuntamiento. ¡Sigue todo en nuestro blog en directo!
15:31 - Schouten también tiene un sitio en la carroza
15:27 - ¡Las carretas han salido!
Este año de campeonato hay tres vehículos. Primero, un autobús con la familia; luego, un camión de Twan Boeringa, de Maarheeze, con la familia; y, por último, la auténtica carroza con los jugadores.
14:48 - Schouten, lesionado, recibe la copa de campeón
14:45 - Calurosa bienvenida para Bosz
14:23 - La plantilla del PSV recibirá en breve la copa de campeón
Los aficionados del PSV esperan en la grada del Philips Stadion con trofeos de cartón hasta que la plantilla del PSV reciba el trofeo de campeón. El capitán lesionado, Jerdy Schouten, lo recibirá en breve de manos de Mark van Bommel.
14:05 - El carro ya está listo
En menos de una hora, la carroza partirá para dar una vuelta por el centro de Eindhoven.
14:00 - Ahí está la copa de campeones
13:51 - La plaza del Ayuntamiento ya está llena
El PSV informa de que la plaza del Ayuntamiento ya está llena. No cabe nadie más. La gente tendrá que buscar otro sitio.
13:21 - La plaza del Ayuntamiento está a rebosar
12:00 - El programa de hoy
Por la mañana ya se estaba celebrando a lo grande, pero la ceremonia de homenaje no empieza hasta la tarde
13:00 h: apertura de puertas del Estadio Philips
13:45 h: inicio del programa en el Estadio Philips
14:00 h: inicio del programa en la plaza del Mercado y la plaza del Ayuntamiento
14:30 h: homenaje a la selección en el Estadio Philips, con entrega del trofeo
15:00 h: salida de la carroza, recorrido por el centro de la ciudad. Se podrá seguir a través de las pantallas gigantes de la plaza del Mercado y la plaza del Ayuntamiento
17:30 h: homenaje en la plaza del Ayuntamiento
10:00 - ¡Bienvenidos!
¡Buenos días! Bienvenidos al blog en directo de la ceremonia de homenaje al PSV. El equipo del entrenador Peter Bosz se ha proclamado campeón nacional por 27.ª vez en la historia del club sin haber jugado ningún partido. Eindhoven se llena hoy de aficionados que celebran el título nacional. Podéis seguirlo todo a través de este blog.