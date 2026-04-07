El PSV es campeón nacional y los aficionados están deseando saberlo. Los jugadores saldrán a las 15:00 h en una carroza por el centro de la ciudad para, finalmente, ser homenajeados en la plaza del Ayuntamiento. ¡Sigue todo en nuestro blog en directo!

15:31 - Schouten también tiene un sitio en la carroza





15:27 - ¡Las carretas han salido!

Este año de campeonato hay tres vehículos. Primero, un autobús con la familia; luego, un camión de Twan Boeringa, de Maarheeze, con la familia; y, por último, la auténtica carroza con los jugadores.





14:48 - Schouten, lesionado, recibe la copa de campeón





14:45 - Calurosa bienvenida para Bosz

14:23 - La plantilla del PSV recibirá en breve la copa de campeón

Los aficionados del PSV esperan en la grada del Philips Stadion con trofeos de cartón hasta que la plantilla del PSV reciba el trofeo de campeón. El capitán lesionado, Jerdy Schouten, lo recibirá en breve de manos de Mark van Bommel.





14:05 - El carro ya está listo

En menos de una hora, la carroza partirá para dar una vuelta por el centro de Eindhoven.

14:00 - Ahí está la copa de campeones

13:51 - La plaza del Ayuntamiento ya está llena

El PSV informa de que la plaza del Ayuntamiento ya está llena. No cabe nadie más. La gente tendrá que buscar otro sitio.

13:21 - La plaza del Ayuntamiento está a rebosar





12:00 - El programa de hoy

Por la mañana ya se estaba celebrando a lo grande, pero la ceremonia de homenaje no empieza hasta la tarde

13:00 h: apertura de puertas del Estadio Philips

13:45 h: inicio del programa en el Estadio Philips

14:00 h: inicio del programa en la plaza del Mercado y la plaza del Ayuntamiento

14:30 h: homenaje a la selección en el Estadio Philips, con entrega del trofeo

15:00 h: salida de la carroza, recorrido por el centro de la ciudad. Se podrá seguir a través de las pantallas gigantes de la plaza del Mercado y la plaza del Ayuntamiento

17:30 h: homenaje en la plaza del Ayuntamiento

10:00 - ¡Bienvenidos!

¡Buenos días! Bienvenidos al blog en directo de la ceremonia de homenaje al PSV. El equipo del entrenador Peter Bosz se ha proclamado campeón nacional por 27.ª vez en la historia del club sin haber jugado ningún partido. Eindhoven se llena hoy de aficionados que celebran el título nacional. Podéis seguirlo todo a través de este blog.