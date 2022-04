En directo rueda de prensa Joan Laporta sobre las entradas Barcelona vs Eintracht Frankfurt: streaming y tv

El pasado jueves, casi 40.000 aficionados del Eintracht de Frankfurt asistieron al partido frente al Barcelona en el Camp Nou. Esa "invasión" generó mucho malestar entre los socios y aficionados culés, que se sintieron fuera de casa y en un campo hostil por el comportamiento de algunos de los seguidores alemanes. Tras ese suceso, la grada de animación situada en el Gol Sur del estadio decidió no acudir al partido de este lunes ante el Cádiz como medida de protesta. Joan Laporta comparece este martes ante los medios de comunicación para aclarar la gestión en la venta de entradas, acompañado del vicepresidente de márketing, Juli Guiu, y del jefe de seguridad, Lluís Venteo. La rueda de prensa empezará a las 12:00h y se podrá seguir a través de Barça TV y en este canal de Goal.

Valoración previa de Laporta

"Una vez informamos de los datos que teníamos referentes a las entradas del partido contra el Eintracht hemos evaluado estos datos y ya dije que daríamos explicaciones. En el turno de preguntas estaremos abiertos e intentaremos responderlas adecuadamente. Quería empezar agradeciendo a todos los socios, socias y barcelonistas que asistieron al partido. Eran vacaciones de Semana Santa, sabíamos que había gente que se había ido. A los de ayer también, porque realmente tuvimos un ambiente que es de agradecer. Quiero también pedir disculpas a todos esos socios, socias y aficionados que sufrieron una situación no deseable, que se sintieron incomodados por una presencia masiva de aficionados al estadio".

"La gestión y la venta de entradas regulares, si restamos las 5.000 para los alemanes, quedarían las 29.435 entradas. Eran entradas con mecanismos de control, que no se admitieron tarjetas de crédito ni IPs alemanas. Se intentó desde Alemania, varias veces. No sé si llegaron a ocho intentos. Al final, el sistema se desbordó. Agentes no oficiales externos al club, grupos organizados y especialistas en la reventa de entradas hicieron que los mecanismos fueran superados. Esta es la explicación técnica. También observamos que de los abonados que asistieron también hubo un mal uso de los abonos, que acabaron en manos de alemanes. Ahí sí no tenemos control de ventas. Los que amamos al Barça nos cuesta imaginar que la entrada de un abonado vaya a parar a manos de aficionados alemanes".

"Este sistema lo hemos heredado de la junta anterior. Hemos centrado esfuerzos en recuperar la economía del club y esto pertenece al área social, de ticketing, de informática y de seguridad. En partidos especiales como este se daban las circunstancias idóneas para que se produjera este suceso".

"En la seguridad privada pasó lo mismo que en ticketing. Normalmente funciona, pero cuando también quedó desbordada".

"El club no es culpable de lo que sucedió, pero es el máximo responsable. Evidentemente tenemos que procurar que no vuelva a suceder nunca más lo que sucedió. Insisto, el club no vendió entradas a los alemanes. Esto fue provocado por todo lo que hemos descrito".

"Hemos tomado medidas. Para los partidos de alto riesgo o especiales, haremos entradas nominativas con sistema digital". Lo detalla Lluís Venteo. "El Seient Lliure solamente será para los socios. Siguiendo unos criterios que priorizan la asistencia de barcelonistas al estadio tomaremos estas medidas consensuadas por todos. Deberemos ser más estrictos".

Valoraciones del vicepresidente Juli Guiu

"Se vendieron 34.435 entradas de venta regular, mientras que la asistencia de abonados fue de 37.746. Las entradas de taquilla fueron 1.500, con pasaporte. Online, 23.427. Y 3.670 a través de tour operadores. El sistema estaba funcionando hasta que se desbordó. El socio pudo comprar entradas a 22 euros y el residente, por 26. Es un sistema dinámico que a medida que pasa el tiempo sube el precio. Hemos detectado un tour operador que hizo una mala praxis, con el que rescindiremos el contrato".

Valoraciones del jefe de seguridad, Lluís Venteo

"El partido estaba declarado de alto riesgo, como el resto de partidos de Europa League. Nuestra preocupación eran esos 5.000 teóricos que venían del Eintracht. Tenemos que reconocer que la situación no era la esperada, ni mucho menos. Las puertas estaban completamente llenas de aficionados alemanes con camisetas blancas. La situación en la que trabajamos no era la idónea. Hay un cambio de cultura, porque esta gente llega al estadio muy temprano, están de pie, están bebiendo. Esto provocó las fricciones que tuvimos durante todo el partido con aficionados locales. El reparto de aficionados alemanes era por todo el estadio con grupos más numerosos. Donde menos problemas tuvimos fue con los 5.000 que estaban previstos, con la situación completamente controlada. El problema fue con la afición local. El resultado no ayudó, las cosas como sean. El malestar de aficionados azulgrana contrastaba con la alegría de los alemanes. Los incidentes graves fueron limitados, pero llegamos a doblar los grupos de intervención para solventar incidencias. En la parte final, todos los aficionados se congregaron en una zona. Fue mejor para que el aficionado blaugrana saliera y no tuvieran más disputas".

"Uno de los sistemas posibles es por aplicaciones móviles, teniendo una trazabilidad. Se puede ceder, pero con condiciones. En la próxima final de Turín se utilizará este sistema. Hay clubes en España que ya están haciendo pruebas, como Osasuna. Es un cambio de cultura, porque la gente está acostumbrada al plástico o al papel, pero todo cambiará. La finalidad es conocer a todo aquel que entre en el estadio. El socio podrá ceder el abono, pero sabremos quién va".

Rueda de prensa

¿Culpa solamente de la herencia?: "Es fácil decir que se veía a venir. Seguro que lo podíamos haber hecho mejor. En las reuniones con UEFA dijimos que venían 5.000 con entradas y el resto sin entrada, algo que no fue cierto. Se tendrán que depurar algunas responsabilidades. Los que vinieron sin entrada encontraron la posibilidad con socios abonados, es una evidencia que sus abonos fueron a parar a manos alemanas. Preocupados sí estábamos desde el momento en el que había tantos alemanes. Incluso se paró la Diagonal. Si les hubiésemos prohibido la entrada puede que hubiéramos provocado altercados. Los tour operadores no son el grosor de esas entradas. A nivel interno haremos las reflexiones con un grupo de trabajo. Pensamos que no fue lo deseable, pero todos intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo".