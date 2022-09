En Directo: Rueda de prensa de Xavi previa al Barcelona-Viktoria Plzeň de Champions League

Los azulgrana se preparan para du debut de Champions en el Camp Nou, ante el modesto Viktoria

Xavi Hernánez ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions League que enfrentará al FC Barcelona con el Viktoria Plzen en el Camp Nou.

Koundé, ilusionado con su nuevo equipo

Antes del técnico azulgrana, charló ante los medios Jules Koundé, uno de los flamantes fichajes del FC Barcelona. Trató varios temas de actualidad, habló del grupo de Champions y de su momento personal en sus primeros días en el club.

El Barça sólo ha encajado un gol en cuatro partidos. "Estamos haciendo bien la presión arriba. Cuando perdemos el balón arriba, todo el mundo se activa. Hay margen de mejora, pero es una buena señal. Si seguimos así, vamos a conseguir muchos puntos porque defender bien y no encajar goles, es también un éxito".

Sobre los partidos que no pudo jugar al no estar inscrito. “Sabía que el club me iba a inscribir, tenía plena confianza así que viví los partidos que no pude jugar con tranquilidad”

La dificultad del grupo del Barça. "Es un equipo muy difícil, con equipos muy buenos, personalmente estoy muy ilusionado por jugar estos partidos, pero tenemos una plantilla muy buena. Nosotros también tenemos mucho peligro, los otros equipos también deben preocuparse y tomarnos en serio. El equipo tiene mucha confianza en lo que podemos hacer".