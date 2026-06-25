En directo: reacción inesperada del seleccionador de Escocia tras el triplete de Brasil

El seleccionador de Escocia, Steve Clark, abandonó la entrevista tras la derrota 3-0 ante Brasil en la madrugada de este jueves en el Mundial 2026.

Dos tantos de Vinícius Júnior y uno de Matheus Cunha sentenciaron el encuentro y aseguraron el primer puesto del Grupo C para Brasil.

Pese a la derrota, Escocia aún puede avanzar, aunque recibir tres goles complica su pase a los dieciseisavos.

Escocia es tercera de grupo con 3 puntos y -3 en diferencia de goles; avanzan los ocho mejores terceros.

Ahora debe esperar a la última jornada de todos los grupos para conocer su destino.

Tras el partido, Clark habló con la BBC y admitió su frustración.

Como recogió el diario inglés «Metro», respondió a la primera pregunta del entrevistador: «Nos lo hemos puesto difícil. Eso es todo».

Y añadió: «Les hemos regalado los goles y el partido. Es decepcionante».

Al ser consultado sobre lo que vendrá mientras Escocia aguarda su destino, se limitó a responder: «Ni siquiera puedo pensar en eso», y abandonó la entrevista.

Clark ya había dicho al inicio del torneo que no le gustan las entrevistas a pie de campo tras el partido.

Tras la derrota 1-0 ante Marruecos, Clark declaró en una entrevista de 40 segundos: «No sé por qué hacemos esto».