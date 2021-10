El italiano vuelve a dirigir a los blancos ante su eterno rival y este sábado, de forma telemática, atendió a los medios a partir de las 15:00 horas.

Seis años y siete meses después, Carlo Ancelotti vivirá de nuevo lo que es ponerse al frente del Real Madrid en un Clásico contra el Barcelona. Será mañana domingo (16:15 horas, Movistar LaLiga) en el Camp Nou, un estadio en el que no venció en sus cinco visitas entre sus etapas como entrenador madridista y del Milan y del PSG. Antes, este sábado, ofreció una rueda de prensa para analizar este gran duelo y la actualidad de su plantilla.

Carlo Ancelotti, en directo en la rueda de prensa previa al Clásico

Lo que espera: "Sabemos todos, también nosotros, que es un partido especial. Para nosotros, para el Barcelona, para el fútbol español... Lo preparamos de una forma especial, focalizándonos en tener una buena estrategia y darle a los jugadores las instrucciones necesarias para hacer un buen partido.

Repetir XI: "No he hablado todavía con los jugadores, pero está todo claro. Lo vamos a hacer mañana. Todos están listos, vamos a recuperar a Hazard y Carvajal".

Favoritismo: "No sé qué equipo llega mejor porque los últimos partidos del Barcelona han sido muy buenos. En este tipo de partido no hay favorito. Hay muchas cosas que determinan el partido, no sólo lo físico o lo táctico, también, por ejemplo, el aspecto colectivo. Para mí no hay favoritos en estos partidos".

Titularidad de Hazard: "Está bien, entrenó ayer con el equipo y ha salido todo bien, como con Carvajal. Es difícil meter a un jugador que sale de lesión en el campo, pero lo importante es que está disponible para nosotros y que puede ser útil en cualquier momento".

Cuántos chicles come: "Es el único momento de mi vida donde como chicle. No sé cuántos, no los cuento. Mi sensación es la misma en este tipo de partido, con preocupación, como es normal. A veces también miedo, claro, que es algo positivo. Si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que se un gato. También la confianza necesaria porque tengo un equipo fuerte con jugadores con buena mentalidad, físico...".

Vinicius y Ansu: "Los dos son jóvenes, tenemos que demostrar todavía lo que pueden hacer en sus carreras. Es un partido entre dos equipos que siempre estarán entre los mejores del mundo. Cambian los jugadores, se van Cristiano y Messi, llegan otros... Lo que no cambia, lo que siempre está, son dos equipos".

Diferencias con otros clásicos del fútbol: "Son lo mismo, hay mucha rivalidad entre los equipos y las aficiones, hay mucha calidad... No es distinto de un Milan-Inter o de un Chelsea-Tottenham. Es siempre lo mismo, un partido especial".

Si está su Madrid como quiere: "En el aspecto físico estamos mejorando mucho porque hemos recuperado a jugadores importantes, Kroos, Mendy, Marcelo... Tenemos que mejorar algo, me gustaría hacer a veces una presión más adelantada... Tenemos que trabajarlo. En el aspecto ofensivo me está gustando, con combinaciones, creatividad de jugadores... Ahí el entrenador entra menos porque depende más de la calidad de los jugadores".

No ha ganado en el Camp Nou: "No son más decisivos, son tres puntos importantes. El hecho de que no haya ganado en el Camp Nou me hace pensar que ha llegado el momento".

El plan en Kiev: "Era bastante claro. Pensamos en esperar un poco, con un bloque baja, porque el Shakhtar es bueno saltando a la presión y encontrando jugadores entre líneas. Lo que queríamos era que el balón llegara entre nuestras líneas fácil. Esperamos un poco, lo hicimos bien. Sin cambiar nuestra identidad arreglamos esto un poco. Puede ser que eso contra el Barcelona no funcionase porque tienen diferentes características con el balón".

El Madrid y las contras: "La identidad de mi equipo es la de un equipo que pueda hacer muchas cosas en el campo, no sólo tener una idea. Tener una identidad muy clara significa que los contrarios te pueden encontrar una solución demasiado fácil. Nos gusta controlar el balón, tenerlo bien, si hay contras... ¿por qué no?, es una forma más fácil de marcar gol".

Si una derrota afectaría más psicológicamente: "Creo que no porque el fútbol es un deporte espectacular porque tienes una confianza muy baja después del Espanyol pero sabes que hay otro partido después donde puedes reconquistar tu confianza. Es un partido especial porque jugamos contra un gran equipo, con grandes jugadores... Todo el mundo quiere ser protagonista en este tipo de partidos".

Miedo del Clásico: "El miedo es algo que te pasa a veces antes del partido, otras antes de un entrenamiento, otras después de un entrenamiento porque no ves enchufado al equipo... Es una sensación bastante constante, es una buena sensación. Afortunadamente no esoty aterrorizado, nunca lo estoy porque pienso que hay cosas peores que perderlo".

Valverde en la línea de ataque: "Si es 4-3-3, Valverde tiene que estar en el medio, está bastante claro. También depende de lo que le pida al extremo, si a Valverde le pido que haga de Rodrygo me equivoco, y al revés. Puedes cambiarles las posiciones, pero no las características".