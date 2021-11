Pocas entradas quedaron disponibles para ver en directo la presentación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona. El Camp Nou llenó las plazas puestas a disposición de los aficionados, que han respondido en masa al impacto que genera el fichaje del excapitán. Banderas en alto y gritos, el público recibió a Xavi con entusiasmo. El técnico tiene el reto, ahora, de levantar el ánimo del barcelonismo tras varias temporadas deambulando sin rumbo en el universo del fútbol europeo.

Así hemos vivido en Goal la presentación de Xavi desde el Camp Nou

Xavi pisó este lunes al mediodía el césped del Camp Nou y se sentó, por primera vez y para las fotos, el banquillo del estadio que le quiere ver triunfando de nuevo. El egarense saludó a su afición a las 13:00 horas y, posteriormente, se sentó junto al presidente Joan Laporta en la sala de prensa Ricard Maxenchs del recinto culé.

Palabras de Joan Laporta

"El retorno de Xavi como entrenador marca la historia del club. Lo habéis visto. Que haya púbilco en el estadio en la presentación de un entrenador es algo sin precedentes. He visto a la gente entusiasmada como nunca. Y esto es mérito de Xavi, porque es un hombre de casa, de club. Conoce perfectamente la institución. Se ha esforzado para ser una referencia como jugador y como persona y lo ha conseguido. Hoy es un día de alegría para el barcelonismo".

Palabras de Xavi Hernández

"Estoy muy emocionado por cómo me ha recibido la afición. Contento y agradecido al club por el esfuerzo que hicieron. La palabra es ilusión. Muchas ganas de empezar a trabajar y hablar con los jugadores. Vuelvo a casa. Sé que es un momento complicado, económica y futbolísticamente. No pasamos por el mejor momento de nuestra historia. Pero todos los culés tenemos que remar e ir hacia arriba. Agradecido al presidente por la confianza, por este proyecto. Vuelvo a casa con las bases bien sentadas. Quiero transmitir a los jugadores optimismo y exigencia. No vale el notable, tenemos que ser los mejores. Venimos con mucha ilusión, somos culés y lo sentimos. Me ha emocionado muchísimo la afición y tenemos que devolverles eso con esfuerzo, exigencia, actitud y respeto".

Rueda de prensa

Preguntas para Xavi

Qué ha sentido al pisar el césped: "Mucha emoción, me he emocionado. No les podemos fallar. La pasión que hemos visto hoy me ha puesto la piel de gallina. Tenemos que devolverlo con esfuerzo y actitud. Tenemos que transmitir a los futbolistas que somos el Barça".

Qué preocupa más: "Vengo con una idea muy clara. Lo hemos llevado a término en Qatar y ha salido bien. Disfrutar, entrenar al 100%, con toda la ilusión del mundo. Tengo que transmitir la idea de juego, que es la mejor manera de llegar a los éxitos. No llegamos en el mejor momento, pero intentaremos transmitirlo rápido".

Comparación con Guardiola: "Que se me compare con Guardiola ya es un éxito, por todo lo que ha dado al fútbol. Para mí es una referencia. Es el mejor entrenador del mundo. Cualquier comparativa es mala hacia mí. Entiendo la presión, entiendo las expectativas, sé donde estoy. Nos tenemos que autoexigir. Los resultados dirán si lo hacemos bien o no. Hay muchas expectativas e ilusión, ahora esto hay que trabajarlo".

Problemas físicos: "Evidentemente estamos preocupados, como todos en el club. Hay que poner orden, ver cuál es el problema, hacer prevención de lesiones e intentar que todos los jugadores estén disponibles. Todavía tenemos que hablar de muchas cosas con el presidente, pero estamos bien guiados. Hay que solucionar este problema".

Duro con compromisos extradeportivos: "No hace falta ser duro, es un tema de orden y de normas que se tienen que cumplir, como en cualquier empresa o cualquier club. Cuando hemos tenido normas hemos ido bien y cuando no las hemos tenido, hemos ido mal. Estarán ahí para cumplirlas".

Cómo ve el vestuario: "Mi idea como entrenador es ayudarles. EL Barça es difícil, es presión. Es difícil gestionar ser jugador del Barça, lo he vivido. El tema psicológico es muy duro. Vamos a trabajar y hablar con ellos, ayudarles a nivel personal y profesional. A partir de ahí, que tengan rendimiento. No se trata de ser duro".

Plazos para rendimiento: "Nosotros ya estamos pensando en el día del Espanyol. Lo prepararemos para ganarlo. A partir de ahí pensaremos en el siguiente. Pero en el Barça es ganar. Trabajar muy duro, con mucha exigencia para que vengan los resultados. Es evidente que no estamos en el mejor momento de la historia. Es un proyecto a medio-largo plazo, esto sí".

Entrenadores: "Muchas veces me pasa que estoy en el banquillo y que acuerdo de comentarios de Van Gaal, de Rijkaard, de Joan Vilà, de Félix Sánchez, de Valero Rivera, de mi padre, de Luis Enrique, de Guardiola, de Johan Cruyff. Me he nutrido de muchísimas personas y entrenadores, también de otros deportes. Todos somos hijos de Cruyff, Guardiola, Van Gaal, Rijkaard, Luis Enrique. Tengo muchas cosas suyas dentro".

Día a día: "Tenemos que poner orden, ser más profesionales que nunca, mejorar. Cuando hemos tenido normas, ha ido bien. Tenemos que poder competir y tenemos que empezar con estas normas".

Cambio deportivo o anímico: "Tengo que ver primero al grupo. Muchos están con las selecciones. La idea es hacer equipo, que se sientan bien, hacer família para remar en la misma dirección. Hay muchos temas a hablar y entrenar, inculcar nuestra idea".

Claves tácticas: "Entendemos el juego como juego de posicion. Queremos una presión alta, no queremos especular, queremos ser agresivos, intensos, crear ocasiones de gol, ir al ataque. No descubro nada, el ADN Barça que nos ha hecho grandes. Sea el rival que sea, ir al ataque a ganar el partido, somos el Barça".

Sin Messi: "Sí, tampoco Eto'o o Ronaldinho. Leo me ha escrito y me ha deseado mucha suerte. También hemos hecho broma. Es el mejor jugador de la historia, pero no lo tenemos. Hay otros que tienen que rendir, que tienen que ser buenos. No podemos pensar en los jugadores que no tenemos".

Lider sin Messi: "No creo en un líder concreto. En este caso, el liderazgo tenemos que llevarlos nosotros. Messi era un gran líder en el campo, luego era una persona introvertida. Iniesta igual, más tímida. Puyol era un gran líder, tanto dentro como fuera. Hay diferentes personalidades. No podemos depender de uno. Todos tienen que aportar y poner su granito de arena. Todos tendrán su rol".

Mercado de invierno: "Estamos trabajando a marchas forzadas porque aterricé hace dos días. Una de ellas es el mercado de invierno. Tenemos extremos de gran nivel, con uno contra uno, que tenemos que recuperar. Veremos Ansu como está y qué previsión tendrá. Seremos competitivos, pero sí, quiero jugar con extremos abiertos, abrir el campo y que se la jueguen. Es pronto para decidir, pero vamos a trabajar para reforzar al equipo. Cada mercado es una oportunidad".

Renovación de Dembélé: "Ahora mismo puedo apretar. Sí, para mí Dembélé en su posición, bien trabajado, puede ser el mejor futbolista del mundo. Se tiene que sentir feliz y cómodo, tiene que trabajar, pero por condiciones no tengo ninguna duda de que puede ser un crack mundial. Depende de él, de su mentalidad, de cuidarlo y se lesione poco. No tengo dudas. Es prioritaria su renovación, está claro".

Trato con Dembélé: "Lesiones ha habido toda la vida, pero ahora hay demasiadas. Hay que hacer prevención, gimnasio, entrenar bien. Hay que hacer todo este tipo de cosas para que el jugador esté bien. Vamos a intentar ser competitivos en cada momento".

Bajada del equipo: "No puedo hablar de cosas que no he vivido, me sabría mal hacer un diagnóstico sin conocer nada. Pero sí que puedo decir que durante mi época, cuando ha habido normas hemos ido bien. Nos tenemos que autoexigir. Cuando hemos ganado lo hemos hecho así".

Dinámica ganadora: "He hecho un poco el resumen. Exigencia, entrenar a tope, inculcar la idea que tengo. No vale empatar o perder. He estado media vida en el Barça y cuando perdíamos esto era un funeral. Cuando se empata o se pierde hay consecuencias, lo tenemos que saber. Venimos con mucha ilusión y con muchas ganas. Tenemos que intentar competir contra cualquier rival".

Por qué no ha llegado antes: "Las dos primeras veces que vino el Barcelona, porque vino aunque hayan dicho que no, no lo sentimos, tanto a nivel familiar y futbolísitico. Era pronto, necesitaba margen, tengo que ser honesto conmigo mismo. En mayo no era el momento , había unas elecciones de por medio y había mucha incertidumbre. Ahora con Jan, que tengo muy buena relación y la he tenido toda mi vida, es el mejor presidente que ha tenido este club, no me lo he pensado. Eran dudas familiares, pero me llamó Jan y lo tuve claro. Tengo mucha sintonía con él, es un tío que no tiene dos caras, va de cara. Hemos tenido mucha relación estos días con la junta y me parecen extraordinarios".

Plan para los veteranos y excompañeros: "Es el mismo para todos. Partimos de cero, aunque está la ventaja que los conozco. He leído veces que no quiero entrenar jugadores con los que he compartido vestuario, pero precisamente son estos a los que apretaré más. Son importantes porque han vivido situaciones, tienen experiencia, les conozco, sé cuáles son sus virtudes y defectos. Conozco a Gerard, Busi, Jordi, Ter Stegen y Sergi perfectamente. Tienen que tirar del carro y les hemos de exigir. Serán uno más de los veinti-largos y el filial. Nadie parte con ventaja".

Relación con los veteranos: "Es muy buena, tengo relación de amistad con ellos. Es importante que sepan la idea que tengo. Con varios de ellos he hablado. Son los que tienen que ayudar a los jóvenes y tirar del carro en momentos importantes. Hay momentos que lo pasaremos mal. Tienen que tener ese liderazgo espiritual hacia los jóvenes. Es importante que se sientan implicados. Intentaré que se sientan a gusto y partícipes. Somos una familia".

ADN Barça: "Creemos que la mejor manera de ganar es jugar bien. Queremos jugar un fútbol alegre, abriendo el campo, haciendo una presión alta, dominando el juego con la posesión, cada uno en su posición, percibir por qué hacemos las cosas, dónde están los hombres libres. Todo con el ADN Barça. He sido parte importante de este ADN y lo hemos hecho. Es la mejor manera de coneguir éxitos".

Oferta de la selección brasileña: "Es cierto. Estuvimos hablando con la CBF y la idea era de hacer ayudante de Tite y coger al equipo para el próximo mundial. Pero mi ilusión era venir al Barça. Me siento muy preparado, con confianza que me dan el presidente, Mateu [Alemany], Rafa [Yuste] y Jordi [Cruyff], que también ha sido importante. Siento que es el momento".

Planing para los primeros entrenos: "Empezaremos a trabajar la idea y se la iremos comentando a los futbolistas que se vayan incorporando. Tenemos una hoja de ruta que implementaremos a rajatabla. Lo tenemos todo planificado hasta el día del Espanyol. Explicaremos el método de trabajo y la idea de juego para que la entiendan y la vayan poniendo en práctica".

Ventajas y desventajas de ser un mito del club: "Es mucha ventaja. Conozco al club, conozco a jugadores, al entorno. Habrá críticas cuando no se juegue bien y no se gane. Es el club más difícil del mundo porque hay que jugar bien y ganar. Hay que convencer. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía más que en el otro".

Esquema táctico: "Más que la idea es el modelo de juego. Vamos a apretar algo, no especular, dominar el juego a través del balón y crear más oportunidades que el rival. Últimamente en Al Sadd jugábamos 3-4-3 porque éramos muy dominadores y no nos apretaban alto. Aquí será distinto. Podemos empezar en 4-3-3 y atacar con 3-4-3. Son situaciones diferentes que vamos a trabajar en los entrenamientos".

Preguntas para Laporta

La cláusula de Al Sadd: "Llegamos a un acuerdo. Ambas partes hemos puesto de nuestra parte para rescindir su contrato. Hemos conseguido el objetivo. Este es el resumen".

Más sobre la cláusula: "Las cifras de los contratos tenemos por norma actuar con confidencialidad, salvo cuando se trata de una cláusula que se pueda comentar con más detalle. Ha sido una rescisión de un contrato que tanto Xavi como el club hemos hecho lo posible para convencer a Al Sadd. Conjuntamente hemos conseguido rescindir el contrato".

Otros acuerdos con Al Sadd: "La relación entre el Barça y Al Sadd ha quedado cubierta. El tiempo dirá cómo evoluciona. Es un club donde ha estado nuestro entrenador. Xavi, con todos los respetos para al Sadd, siempre ha sido una persona del club. Ha tenido una experiencia muy buena. Es un hombre agradecido y nos ha abierto las puertas. Nuestra delegacion allí ha mantenido una buena relación y tenemos las puertas abiertas. ¿Cómo se traducirá? Veremos como evoluciona. Hay un Mundial en Qatar. Se puede poner de manifiesto de muchas formas, no se han concretado".

Equipo en peores condiciones que Rijkaard y Guardiola: "Entiendo que, efectivamente, tenemos plena confianza en Xavi. Por su manera de ser y por su personalidad, tiene que mandar y dirigir al equipo lo mejor que sepa. Lo tiene difícil, tiene una situación complicada. Es un equipo que está por hacer. Me convenció cuando me dijo que podía sacar rendimiento del equipo. Rijkaard también cogió a un equipo por hacer y Pep lo recogió con los fundamentos y lo llevó a la excelencia. Son situaciones diferentes. Xavi ha tenido conocimientos de estos grandes entrenadores y lo pondrá en práctica, aunque con su sello".

Fair Play financiero y LaLiga: "LaLiga nos lo mira con lupa todo, no vendrá de nuevo. Cada día se inventan algo nuevo. Nos han hecho una contraauditoría, nos quieren hacer firmar operaciones que no ven claras. Si revisan la operación, openbooks, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. No tenemos mucho margen salarial, pero todavía tenemos".

El artículo sigue a continuación

Cuatro primeros en LaLiga: "Es necesario para seguir manteniendo nuestro prestigio. Es importante que pasemos la primera fase, no solo clasificarnos entre los cuatro primeros. Tenemos que aspirar a ganar las competiciones donde estamos. Digo que Xavi lo tiene complicado, pero lo tiene claro. En Champions tenemos que pasar a la siguiente fase y en LaLiga estamos a una distancia importante, pero creo que si cogemos el tono podemos acabar luchando. Esperamos ganar algún título".

Por qué no fichó a Xavi antes: "Xavi lo ha explicado muy bien. Primero hay una sintonía personal muy buena. Después, dije que Xavi sería entrenador del Barça, pero no sabía cuando. Teníamos un entrenador que representa mucho para la historia del Barça. Merecía un respeto, tenía contrato en vigor. La junta que presido y yo mismo le hemos dado margen de confianza hasta que la situación ha sido insostenible. Xavi siempre ha sido muy respetuoso con Ronald. Y se lo agradezco porque la situación era compleja. Es un mito de la historia del Barça y tenía contrato en vigor. Se dio el momento para hacerlo. Es cierto que, cuando hablamos, me dijo que podía venir ya. El destacamento que fue a Qatar consiguió que viniera sin problemas. Ha llegado en el momento que más se le necesita. Me hubiera gustado que viniera en una situación más fácil, pero puede tener claro que tendrá toda nuestra confianza y apoyo. Tenemos ganas de que llegue el partido contra el Espanyol. Las cosas irán bien y si se tuercen, tendrá nuestro apoyo hasta que vayan bien y muy bien".

G⚽️L DEL DÍA

🚀Xavi



¡Empieza un día muy especial! 💙❤️ pic.twitter.com/1iPLwDvW1Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2021