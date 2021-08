En directo online la presentación de Erik Lamela como jugador del Sevilla: Streaming y TV

El extremo argentino de 29 años llega procedente del Tottenham como contraprestación a la marcha de Bryan Gil al conjunto de Londres.

El Sevilla ha organizado este martes la presentación oficial de Erik Lamela que hace unos días se convirtió en el segundo fichaje del club de Nervión para la temporada 2021-2022. El extremo argentino firmó por tres temporadas procedente del Tottenham como parte de la operación que selló la marcha de Bryan Gil a los Spurs.

Su llegada al Sevilla: "Ya he hablado con el míster. He venido a dar el máximo y a aportar lo mejor de mi al equipo. Lo que más me sedujo fue el club. Vengo a dar lo mío a un club y una ciudad de la que me han hablado muy bien. ¿La Liga? Vamos a empezar e ir partido a partido, tenemos buena plantilla y esperemos dar pelea".

Sus primeros días en el club: "Me estoy sintiendo muy cómodo porque me recibieron mucho mejor de lo que esperaba, tanto los compañeros como el personal del club".

Referencias sobre el Sevilla: "Soy consciente de que vengo a un club con muchísima competitividad, pero para eso voy a dar lo mejor de mi. Me encuentro en una etapa muy madura, bien físicamente y se que voy a llegar bien al comienzo de la temporada. Me contaron que era una ciudad increíble, un club muy serio y yo lo sabía porque lo he seguido los últimos años. Es un club históricamente muy argentino y es un deseo estar aquí".

¿Qué le sedujo del Sevilla?: "Lo que más me sedujo es el club, que siempre pelea y gana títulos. Me hablaron muy bien del club y de la ciudad. Ojalá podamos pelear LaLiga, hay una gran plantilla y el objetivo es ir partido a partido. Queremos dar pelea en todas las competiciones"

Experiencia en España: "Era un lugar al que quería llegar. Es bonito venir al fútbol español. Cuando surgió la posibilidad me hizo mucha ilusión y esperemos que el año sea muy bueno. La adaptación de verá con el paso del tiempo y lo tendrá que ver el entrenador".

Conocer a la afición: "Todavía no sabemos cuánta gente vendrá al Estadio, estaría bueno que pudiese estar lleno. La decisión no depende de nosotros pero nos gustaría que estuviese el campo lleno".

¿Volver a la Selección?: "Vengo con ganas de hacerlo bien en el Sevilla, si eso hace que vuelva con Argentina pues bienvenido sea, pero mi cabeza está en Sevilla y queremos hacer las cosas bien".