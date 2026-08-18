El paso dado por la Federación Senegalesa de Fútbol, este martes, al anunciar el nombramiento del francés Patrick Vieira como nuevo director técnico de la selección no transcurrió con tranquilidad dentro de los pasillos de la federación, pese a que era esperado desde hacía días.

El anuncio oficial del nombramiento de Vieira llegó un día después de una reunión de urgencia del comité ejecutivo de la Federación Senegalesa de Fútbol, celebrada por videoconferencia, la tarde de ayer lunes.

La federación senegalesa señaló en un comunicado oficial: "La Federación Senegalesa de Fútbol informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a todos los actores del fútbol de que su comité de urgencia celebró una reunión extraordinaria por videoconferencia el lunes 17 de agosto de 2026, a las tres de la tarde".

El comunicado añadió: "Tras las deliberaciones, el comité de urgencia ratificó por unanimidad el nombramiento de Patrick Vieira en el cargo de entrenador de la primera selección nacional de Senegal".

¿Unanimidad solo sobre el papel?

Pese a que la federación senegalesa aseguró que la decisión de nombrar a Vieira contó con la unanimidad de los miembros del comité de urgencia, esa unanimidad no refleja, según informes periodísticos senegaleses, la realidad de lo ocurrido dentro de la reunión y en los días que la precedieron.

Según la información del periodista de investigación Khadim Diakhaté, recogida por el diario senegalés "L'Observateur", la elección del técnico francés provocó al principio "debates encendidos" y "tensiones" entre los miembros del comité ejecutivo.

Según recogió el sitio "Afrik-Foot", la objeción no estaba vinculada únicamente a la persona de Vieira, ya que algunos miembros de la federación no estaban del todo convencidos con el perfil del técnico francés, cuya trayectoria como entrenador ha experimentado un retroceso durante las últimas temporadas, especialmente tras su última experiencia con el Genoa. Sin embargo, el punto más controvertido fue la manera en que se gestionó el proceso del nombramiento.

Los informes indicaron que varios miembros del comité ejecutivo dirigieron críticas al presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, por gestionar el asunto de forma individual y por no involucrar suficientemente a los miembros del comité ejecutivo en el proceso de elección del nuevo entrenador.

Las discrepancias, según los informes, fueron más allá de la cuestión de la elección de Vieira y llegaron a un debate más amplio relacionado con la manera de dirigir la federación y con el respeto de sus textos reglamentarios y de los procedimientos vigentes en su seno.

Vieira ante un nuevo reto

Se espera que la federación senegalesa presente a su nuevo entrenador ante los medios de comunicación en una fecha aún por determinar, ya que la federación aclaró que la fecha de la rueda de prensa "será objeto de un anuncio posterior".

Vieira, de 50 años, iniciará durante el próximo periodo sus consultas con los responsables de la federación acerca de la conformación de su cuerpo técnico, como paso previo a comenzar oficialmente su labor con los "Leones de la Teranga".

Se espera que el técnico francés perciba un salario mensual de 35 millones de francos CFA, es decir, el equivalente a unos 53.357 euros.