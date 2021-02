En Colombia, ¿qué canal transmite Liverpool vs. Everton y a qué hora es?

Los dirigidos por Carlo Ancelotti venían firmando un buen retorno de temporada, pero las derrotas ante el Fulham y el City marcaron un duro parate en la racha victoriosa, por lo que este partido, que es uno de los más complicados para Everton, lo debe jugar sin ninguna reserva.

El desafío no es menor pues el equipo azul visita a un vecino de patio que viene de ganar por Champions y con la confianza al máximo, sabiendo que una victoria lo ayudaría a subir algunas posiciones en la tabla.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la televisación del partido para Colombia.

El encuentro, valido por la fecha 25 de la Premier League, se disputará este sábado 20 de febrero a las 12:30 horas de Colombia.

El partido será transmitido en vivo y en directo por ESPN en señal abierta en los cableoperadores.

Podrá accederse al encuentro a través de los servicios de streaming de ESPN Play.

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Godfrey; Digne, Doucouré, Gomes; Davies, Rodríguez, Richarlison.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



3️⃣ changes

🔙 DCL and Allan on the bench



COYB! ✊ #LIVEVE pic.twitter.com/SaT7GQZ9Y4